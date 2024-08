Nucile verzi sunt sursă excelentă de minerale – potasiu, fosfor, calciu, fier, zinc, seleniu- şi vitamine – B, C, E. Un lucru important este ă Vitamina C se găseşte doar în nucile verzi, nu şi în cele uscate. O altă diferenţă este că nucile verzi conţin apă, în concentraţie de 19-20%, spre deosebire de nucile uscate, sărace în apă.

Nucile verzii- beneficii pentru sănătate În Evul Mediu, nuca era cunoscută pentru rolul tămăduitor în cazul bolilor mintale. Se credea că forma nucilor seamănă foarte mult cu forma creierului, de aceea are efect în tratarea minţii. Astăzi, cercetările au arătat că nuca este stimulent al memoriei şi e recomandată celor ce depun un efort intelectual sporit. Conţinutul bogat în zinc recomandă miezul de nucă în tratamentul asteniei, întârzierilor de creştere, dar și în cazul tulburărilor sistemului nervos.

Nucile verzi previn apariția bolilor cardiovasculare, dar și care scad nivelul colesterolului și cresc imunitate. Dacă sunt consumate în mod regulat, acestea întăresc vasele de sânge și, datorită conținutului de Vitamina E, reduc posibilitatea de a face atac de cord. Nucile verzi conţin vitamina B1, care joacă un rol esenţial în metabolismul glucidelor şi este necesară pentru funcţionarea normală a musculaturii şi a sistemului nervos. Consumul de nuci creşte pragul de toleranţă pentru durere şi aduce o contribuţie importantă la menţinerea tonusului musculaturii netede.

În plus, nucile conţin tanin, cu efect astringent, de aceea sînt folositoare şi în tratamentul diareei. Câte calorii conțin nucile verzi Conţinutul dife­rit de grăsimi în nucile verzi şi cele uscate face dife­renţa şi în privinţa caloriilor. Astfel, 100 g nuci verzi conţin 580 de calorii, aceeaşi cantitate de nuci uscate are 720 de calorii. Mulți nutriționiști susțin că miezul de nucă pot fi un înlocuitor al cărnii, cu o putere calorică foarte mare şi mult mai sănătos.

Rolul tămăduitor a nucilor verzi

Pentru cei surmenati si slabiti, un pumn de miez maruntit se amesteca cu o lingura de miere, dupa care se bea un pahar cu suc proaspat de fructe. Pentru marirea capacitatii de memorare si pentru perioadele de invatare, mai ales in perioada examenelor, se pot consuma zilnic 10-15 nuci amestecate cu 4 linguri de miere de albine poliflora. Amestecul se maninca pe indelete mestecind bine fiecare imbucatura. Pasta obtinuta din miejii a opt nuci verzi macinate si o lingura de miere poliflora este un preparat energizant cu efecte benefice in combaterea aterosclerozei, colesterolului si stresului. Terapia trebuie urmata trei-patru saptamini si va va scapa si de dureri de cap si migrene.