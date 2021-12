Astfel de gadgeturi au mai fost produse, dar pentru că aveau o poziție fixă, nu reușeau să ajungă în toate colțurile unei încăperi.

Robotul creat de elevii romani are radiații de lungime scurtă şi acționează în toate direcțiile. Mai exact, lampa UV bactericidă a robotului folosește radiațiile de lungime scurtă și asigură în proporție de 99% distrugerea și stoparea înmulțirii microorganismelor care produc boli.

Mecanismul dispune de un sistem integrat de temporizare, de 3 programe a câte 15 minute, 30 de minute și 60 de minute, iar dezinfecția se face automat.

Piesele din care este construit robotul au fost comandate din SUA de profesorul Cătălin Angheluţă, cel care a înființat în 2019 echipa de robotică, numită Inorog.

Robotul poate fi montat atat in apartamente cat si in institutii si are o rata de 99% de eficienta.