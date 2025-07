”Ieri seară, după raportări masive, contul meu de TikTok, a fost banat definitiv, interzis, eliminat, ras de pe fața pămâtului.

Era un cont de TikTok cu aproape 300 de mii de followeri, cu aproape 10 milioane de like-uri cu multe materiale dintre care unele, după cum am fost anunțat, după aceste raportări s-a dovedit că încălcau regulile comunității.

Ce regului ale comunității și ale cărei comunități am încalcat eu? Aaa, am încălcat omerta, adică am refuzat să tac văzând cum în țara mea drepturile și libertatile individuale sunt încălcate. Am refuzat să tac văzând cum constituția țări este siluită și am refuzat să tac și am vorbit atunci când alegerile prezidențiale din Romania au fost anulate”, a declarat Robert Turcescu.