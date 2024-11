Purificarea corpului

Cu o seara înainte, fă o baie cu sare şi câteva picături cu ulei esenţial de lavandă : această baie are putere mare de purificare până la nivel celular. Ajută la eliminarea toxinelor din corp şi a energiilor joase stochate. Face bine atât corpului, cât şi minţii tale astfel încât să se relaxeze, să se liniştească.

După baia relaxantă, dă-te cu un beţişor sau lemn de palo santo aprins sau cu tămâie ( fumigaţie). Începi de jos de la picioare şi urci până la creştetul capului, şi dai şi în spatele corpului tău. Încercuieşte-ţi corpul cu acest fum purificator de palo santo sau tămâie.

Finalizează această purificare închizând ochii şi vizualizezi cum din înaltul cerului se deschide un vortex de lumină albă, divină, purificatoare şi începe o ploaie de lumină peste corpul tău şi această ploaie spală tot ce a mai rămas nefolositor şi de joasă energie în corpul tău iar tu rămâi şi te simţi complet curăţată, purificată.

Purificarea locuinței

Purificarea locuinţei tale este la fel de importantă ca şi purificarea corpului, casa ta fiind locul în care corpul tău trăieşte. Nu omite acest detaliu important.

Aprinde un beţişor sau lemn de palo santo, sau tămâie si fumegă în toată casa cu intenţia de a curăţa casa de toate energiile joase, rele şi chiar rosteştesti : curăţ şi purific întreaga mea locuinţă de toate energiile rele şi nefolositoare, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. AMIN.

Acum este momentul sa pui câte un pahar mic cu sare în fiecare încăpere, într-un loc unde să nu te încurce pentru că va trebui sa laşi până la următoarea lună nouă când vei schimba sarea. Sarea are puterea de a absorbi energiile negative care involuntar pătrund în casă. Când schimbi sarea, sarea veche o laşi să se scurgă pe chiuvetă în timp ce apa curge sau o arunci undeva în pământ.

Crează spați în locuință

Eliberează din lucrurile nefolositoare, haine, tot ce nu mai foloseşti sau tot ce este defect, rupt, degradat. Fă loc pentru ceva nou. Lucrurile, hainele pe care nu le mai foloseşti stochează multă energie , energie care blochează, sunt o barieră pentru a intra altceva nou, aşadar dă cu toată inima tot ceea ce nu îţi mai este de folos.

Setează intenții

După ritualul de purficare eşti la unison cu energia lunii noi, eşti încărcată cu energie nouă, pură şi este momentul să îţi scrii intenţiile pentru perioada următoare.

Ia o foaie de hartie, scrie cu inima deschisă intenţiile tale, la timpul prezent. Poţi scrie câte 3 intenţii pentru fiecare aspect din viaţa.

După ce ai scris intenţiile, le reciteşti şi simte recunoştinţă ca şi cum deja le-ai manifestat în viaţa ta.

Împătureşte hârtia şi aşeaz-o sub un pahar cu apă, dacă este posibil, la pervazul geamului astfel încât lumina lunii să lumineze această apă.

Dimineaţa, imediat după ce te trezeşti, mergi cu bucurie şi recunoştinţă la paharul cu apă, iei foaia reciteşti intenţiile lansate şi manifestate deja în Univers şi spui :

MULŢUMESC ! MULŢUMESC! MULŢUMESC!

S-A ÎMPLINIT ! S-A ÎMPLINIT ! S-A ÎMPLINIT!

AM PRIMIT ! AM PRIMIT! AM PRIMIT !

Acum este momentul să bei apa şi să laşi magia şi puterea lunii noi să aducă în viaţa ta toate instrumentele necesare astfel încât să îţi accesezi cu uşurinţă fiecare intenţie.