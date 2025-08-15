Copiii cu părinți divorțați, cei adoptați sau nerecunoscuți de tată vor fi afectați grav de noile măsuri propuse de Guvern. Totodată, Executivul crește pragul de venit. În consecință se vor acorda și mai puține burse sociale pentru copiii din familiile defavorizate.

Bursele sociale, în valoare de 300 de lei, sunt încă acordate celor care provin din familii cu venitul lunar mai mic ca salariul minim pe economie. Guvernul, care nu pare deloc interesat de nevoile românilor de rând, plănuiește să coboare acest prag până la jumătate ca să se încadreze cât mai puțini elevi.



