Marco Iacsin, elev în clasa a XII-a la Liceul „Nikolaus Lenau”, a ajuns acasă în dimineața zilei de sâmbătă, după noaptea petrecută la eveniment. Acesta s-a retras în camera sa pentru a se odihni, fără a acuza vreo stare de rău. Din păcate, inima adolescentului a cedat în timpul somnului, spun specialiștii.

Marco a fost găsit mort de către mama sa

Mama băiatului a părăsit locuința în cursul dimineții, fiind convinsă că fiul ei se odihnește. La întoarcerea acasă, în jurul orei 16.00, femeia l-a găsit pe Marco fără semne vitale și a alertat imediat serviciile de urgență. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul.

În declarațiile oferite anchetatorilor, mama a precizat că fiul său nu consumase alcool la petrecere și nu existau indicii privind consumul de substanțe interzise. Tânărul nu ar fi prezentat probleme de sănătate cunoscute înainte de tragedie.

Moartea subită a elevului a provocat un șoc profund în comunitatea școlară. Conducerea Liceului „Nikolaus Lenau” a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare, alături de o fotografie a elevului, exprimând durerea și solidaritatea față de familia îndoliată.

„Cu durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a elevului nostru, Marco Iacsin (clasa a XII-a STS). Dispariția lui neașteptată ne-a îndurerat profund pe toți. Transmitem sincere condoleanțe familiei și multă putere în aceste momente cumplite. Odihnește-te în pace, Marco”, se arată în mesajul publicat de unitatea de învățământ.