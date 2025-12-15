Marco a murit după ce s-a întors de la o petrecere

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 13 decembrie 2025. În noaptea precedentă, adolescentul participase la un majorat, iar în jurul orei 06:00 dimineața s-a întors acasă. Potrivit apropiaților, tânărul i-a cerut mamei sale să îi pregătească ceva de mâncare, apoi s-a retras în camera lui pentru a se odihni.

Femeia i-a lăsat gustarea în cameră și a plecat ulterior de acasă. La întoarcere, în jurul orei 16:00, a avut parte de un șoc greu de descris: fiul ei era inconștient, iar din mâncarea pregătită fusese atins doar foarte puțin. Speriată, aceasta a alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvare, care au constatat decesul tânărului. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

„La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la găsirea unei persoane decedate într-un imobil din municipiu. A fost identificat un tânăr de 18 ani, descoperit de mama sa. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă”, au precizat reprezentanții IPJ Timiș.

Adolescentul era elev al Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara, iar vestea morții sale a provocat un val de emoție și tristețe în rândul colegilor, profesorilor și al comunității școlare. Conducerea unității de învățământ a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate, exprimând durerea și șocul resimțite de întreaga comunitate.

Dispariția fulgerătoare a tânărului a lăsat în urmă multă suferință și numeroase întrebări, la care ancheta medicală și cea a autorităților urmează să ofere răspunsuri.