De la ora 9:00, cortegiul funerar va pleca de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe traseul: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00 la Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 12:00, cortegiul va porni către Cimitirul Bellu, urmând traseul: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu. Ceremonia de înhumare va avea loc la ora 12:45.

Pentru evitarea aglomerației, Brigada Rutieră recomandă șoferilor să folosească următoarele rute ocolitoare:

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;

Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea incidentelor, solicitând conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților, să mențină distanța de siguranță, să evite claxonările inutile și să reducă viteza în zonele aglomerate.

Pietonii sunt sfătuiți să circule doar pe trotuare, să traverseze regulamentar și doar la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat că sunt observați de șoferi.