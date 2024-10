1. Uleiul esential de menta

Uleiul de menta este cunoscut pentru efectul sau racoritor si capacitatea de a deschide caile respiratorii. Datorita proprietatilor sale antiinflamatorii si decongestionante, poate ajuta la reducerea inflamatiei din sinusuri si la ameliorarea tusei si a congestiei nazale, potrivit unui studiu din 2010 publicat in Journal of Ethnopharmacology. Totodata, un alt studiu publicat in Jurnalul European de Cercetari Medicale sugereaza ca tratamentul cu ulei de menta are efecte antiinflamatorii reducand simptomele tulburarilor inflamatorii cronice, cum ar fi rinita alergica si astmul bronsic.

Inhalare: Adauga cateva picaturi de ulei de menta intr-un bol cu apa fierbinte si inhaleaza aburii.

Difuzare: Pune 4-5 picaturi intr-un difuzor pentru a purifica aerul si a calma simptomele respiratorii.

Aplicare locala: Dilueaza 1-2 picaturi de ulei de menta cu ulei purtator (cum ar fi uleiul de cocos) si maseaza zona pieptului sau tamplele.

2. Uleiul esential de busuioc

Busuiocul este un puternic antihistaminic si poate ajuta la reducerea reactiilor alergice prin stimularea raspunsului imunitar. Este, de asemenea, eficient in reducerea inflamatiei si in ameliorarea oboselii asociate alergiilor. In plus, studiile demonstreaza ca uleiul de busuioc are activitate antimicrobiana si poate ucide bacteriile, drojdia si mucegaiul care pot duce la astm si leziuni respiratorii.

Cum sa-l folosesti:

Inhalare directa: Poti inhala direct din sticluta pentru un efect rapid.

Aplicare pe piele: Amesteca 2-3 picaturi de ulei de busuioc cu un ulei purtator si aplica-l pe piept sau pe gat pentru a usura respiratia.

In baie: Adauga cateva picaturi in apa din cada pentru o experienta relaxanta si antiinflamatoare.

3. Uleiul esential de eucalipt

Eucaliptul este renumit pentru proprietatile sale expectorante si decongestionante. Este excelent pentru ameliorarea congestiei nazale si pentru reducerea inflamatiei din tractul respirator. Eucaliptul poate ajuta la deschiderea cailor respiratorii si la usurarea respiratie, conform sursei.

