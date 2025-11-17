Acesta a explicat că noul model vine să înlocuiască vechiul sistem de școli profesionale, păstrând avantajele existente și adăugând opțiuni noi pentru elevi. Ministrul a precizat că elevii vor putea obține calificarea de nivel 3 pe filiera tehnologică după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual.

„Legea 198/2023 impunea anumite constrângeri, lăsând însă și libertăți importante, gândite cu scopul de a fi folosite diferit de actori diferiți (ex.: școli profesionale, licee tehnologice, operatori economici etc.)”.

O parte dintre absolvenți vor intra rapid pe piața muncii, considerând că au parcurs învățământul obligatoriu, în timp ce alții vor continua studiile la nivel liceal, postliceal sau terțiar non-universitar, fiind astfel eligibili și pentru programe universitare. Daniel David a subliniat că se dorește încurajarea învățământului dual inclusiv la nivel universitar.

Ministrul speră ca această reorganizare și noul curriculum tehnologic să ridice prestigiul învățământului profesional, astfel încât elevii să îl caute cu încredere, evitând percepția actuală de opțiune reziduală sau periferică care contribuie în unele zone la rate crescute de analfabetism funcțional.

Această reformă face parte din angajamentul de a adapta sistemul educațional la nevoile pieței muncii și de a oferi elevilor perspective clare privind dezvoltarea profesională și continuarea studiilor.

