RealitateadinPSD.net. Daniel Tudorache: Elevii și profesorii vor primi laptopuri. Lecțiile vor fi transmise și online

”Fonduri sunt. Am avut astăzi discuții cu directorii și urmează să îmi spună ce necesar au și îi vom sprijini. Pentru fiecare dintre noi, această pandemie este ceva nou și nu știm cum să reacționăm. Este imposibil să dublăm unitățile de învățământ pentru a se păstra distanța recomandată. De o lună și ceva, am creșa și grădința unde copiii au început să interacționze și nu au fost probleme. Cu copiii mai mari consider că va fi la fel de ușor sau cel puțin așa sper. Nu înțeleg cum am putea asigura distanțarea, nu avem clase suficiente”, a spus primarul.

Ca soluție, Tudorache propune ca jumătate dintre elevi să urmeze cursurile online, atât ei, cât și profesorii urmând să primească laptopuri.

”Am luat în calcul ca fiecare copil să aibă un laptop. Avem banii alocați, licitația este în curs. Sperăm ca până la începerea anului școlar să le dăm elevilor și profesorilor device-urile. Am vorbit cu directorii să transmită lecțiile online. Pentru acest lucru, profesorul trebuie să își dea acordul, pentru că așa e legea la noi. Sper ca acei profesori care transmit pentru cealaltă jumătate de clasă care stă acasă să își dea acordul pentru că altfel nu avem soluție”, a transmis edilul.