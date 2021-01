Realitatea de București | Adrian Marinescu - CÂND se obține imunitatea după vaccinare și CÂT durează. Detalii despre noua tulpină

Imunitatea persoanelor care trec prin boală este mai scurtă decât cea dată de vaccin: aproximativ trei luni față de peste șase, astfel că vaccinul vine ca un răspuns imun suplimentar.

O persoană care primește a doua doză de vaccin va avea nivelul maxim de anticorpi la aproximativ o săptămână, a mai spus medicul, care a subliniat că măsuri precum portul măștii sau menținerea distanței vor trebui respectate în continuare.

”După vaccinare, probabilitatea de a mă îmbolnăvi este foarte mică. Virusul rămâne la nivelul porților de intrare, iar riscul de a transmite mai departe va fi mic.

Lucrurile nu sunt clare. Se vorbește despre un risc mai mic de a transmite, dar asta nu înseamnă că nu o pot face. Ideal ar fi ca procentul de imunizare să fie de 60%-70% la nivelul populației. Acele persoane nu se vor îmbolnăvi, iar transmiterea va fi redusă.

Acest lucru va dura, ne putem gândi la el poate la vară. Depinde de noi dacă vrem să fie această normalitate.

(...) Orice virus are o circulație naturală care poate fi imprevizibilă, sunt valuri, are legătură și cu ce facem și cu toate măsurile luate.

Imunizarea durează mai mult decât dacă trec prin boală - minimum trei luni, la vaccin - minimum șase luni, posibil să fie vorba de mai mult, chiar peste un an.

Nu avem suficiente doze și, de aceea, cel mai important este să facem imunizarea inițială a cât mai multor persoane, apoi, după o lună, două, trei, vom vedea cum se întâmplă lucrurile concret și le vom discuta pas cu pas”, a spus medicul.

Întrebat despre noile tulpini ale Sars-Cov-2, Marinescu a dat asigurări că vaccinurile apărute până acum sunt eficiente și împotriva acestora.

”Toate vaccinurile au mutații. Familia coronavirusului este cumsecade din acest punct de vedere, este mai stabil, cu mai puține mutații față de virusurile gripale sau altele.

Vaccinul care s-a produs ia în calcul un anumit număr rezonabil de mutații, le acoperă pe cele apărute până acum. Vaccinul poate fi oricum modificat”, a explicat medicul.

Marinescu a mai precizat că este posibil să apară în viitor și un vaccin care să ofere imunitate pe viață împotriva noului coronavirus

”Profesorul Păunescu a gândit o imunitate care să fie de tip celular, care ține mult mai mult decât cea cu anticorpi. Există și varianta de a face prin intermediul limfocitelor și să țină mult mai mult. S-au făcut cercetări și se fac în continuare și în România”, a adăugat medicul.