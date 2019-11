Reacția ministrului Sănătății la raportul Comisiei Europene: „Nu este o surpriză că suntem la coada UE” 

Ministrul a reacționat, joi, la concluziile privind sistemul de sănătate din România prezentate în raportul "Starea Sănătății în Uniunea Europeană", publicat de Comisia Europeană.

„Cunosc Raportul Comisiei Uniunii Europene și nu a fost o surpriză să aflu că suntem la coada clasamentului între sistemele de sănătate. Echipa actuală a Ministerului Sănătății are deja un plan pe termen scurt și mediu cu măsuri concrete care vor avea efecte imediate asupra sistemului sanitar și pe care îl vom prezenta după ce vom avea discuții și cu reprezentanții Uniunii Europene", arată ministrul Sănătății, într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Victor Costache va merge pe 9 decembrie la Bruxellles, unde va avea întâlniri cu miniștrii Sănătății și noul Comisar european pentru Sănătate în cadrul Consiliului ministerial „Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor"(EPSCO)- componenta de sănătate publică și unde va avea discuții inclusiv despre Raportul privind Starea Sănătății în UE."

Potrivit raportului publicat joi de Comisia Europeană, România are cea mai ridicată rată a mortalității din cauze tratabile dintre țările UE, potrivit documentului publicat joi de Comisia Europeană. Numeroase decese ar putea fi evitate printr-o mai bună prevenție și prin tratament, însă România are un număr foarte mare de decese atât din cauze tratabile, cât și prevenibile. Țara noastră are și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Uniunea Europeană - în timp ce media UE este de 80,9 ani, în România, speranța de viață este de 75,3 ani.

România are, de altfel, cel mai sărac sistem de sănătate din UE. Țara noastră alocă sănătății cei mai puțini bani din Uniunea Europeană - mai puțin de jumătate din media UE - atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din Produsul Intern Brut, mai arată documentul oficial al Comisiei Europeane. Sistemul de sănătate din România este semnificativ subfinanțat - este una dintre concluziile raportului.