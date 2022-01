În urmă cu doi ani, Liviu Dragnea a atacat în justiție răspunsul Comisiei Europene la o plângere a sa împotriva modalității în care a fost realizat raportul OLAF care a dus la apariția dosarului de corupție TelDrum. El a cerut la Tribunalul Uniunii Europene anularea raportului OLAF care constata o fraudă cu fonduri europene în dosarul TelDrum, raport ce a condus la inculparea sa de către DNA.

Potrivit deciziei CJUE din 13 ianuarie 2021, „se anulează Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 12 mai 2020, Dragnea/ Comisia în măsura în care, prin această ordonanță, Tribunalul a respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de domnul Liviu Dragnea în anularea scrisorii din partea Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) din 1 octombrie 2018, în măsura în care, prin această scrisoare, OLAF i-a refuzat să îi acorde acces la documentele solicitate în scrisoarea sa din 22 august 2018”.

Investigatia OLAF a constatat o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si a recomandat recuperarea integrala a 21 de milioane de euro. Una dintre fraude se refera la TelDrum.

In acest dosar, Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

Reamintim că fostul președinte PSD Liviu Dragnea a reclamat, în 11 decembrie 2018, Comisia Europeană la Tribunalul Uniunii Europene (CJUE) după ce Bruxelles a refuzat să înceapă o investigație asupra Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind dosarul Tel Drum. Dragnea a contestat atunci raportul OLAF, sub motivul nerespectării dreptului de a fi audiat și a prezumției de nevinovăție.

Liviu Dragnea a cerut Tribunalului UE anularea Deciziei OCM(2018)20575 a Comisiei, comunicată reprezentantului legal al reclamantului prin scrisoarea din data de 1 octombrie 2018, și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Fostul președinte al PSD pierduse, în mai 2020, procesul de la Tribunalul UE, ce a respins acțiunea împotriva Comisiei Europene pe motiv de inadmisibilitate.