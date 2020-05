Raed Arafat, la Realitatea PLUS: Spitalele trebuie să primească bolnavii cronici care au așteptat și au nevoie de asistență

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri seară, la Realitatea PLUS, că pacientii care au nevoie sa se opereze o pot face, dar este posibil ca spitalele sa nu poata interna la capacitatea maxima, „dar normal ca aceste cazuri care au asteptat vor incepe sa fie preluate pentru rezolvarea lor in spitale si in ambulatorii”. Arafat a mai explicat că în ambulatoriu regula de baza va fi programarea si respectarea programarii.

„Trebuie sa se faca un sistem de programare si pacientul sa inteleaga: daca i s-a zis la ora 10.00, la ora 10.00, daca i s-a zis la ora 11.00, la ora 11.00, sa nu se cumuleze pacienti in sala de asteptare”, a explicat secretarul de stat la Realitatea PLUS.

În legatura cu posibilul refuz al pacientilor și al operatiilor in spitale, din cauza epidemiei de COVID, Arafat a spus că în „hotararea Comitetului pentru situatii de urgenta chiar este mentionata aceasta situatie. Nu este la nivelul managerului sa spuna eu primesc sau nu primesc. Spitalele sunt ca sa trateze bolnavii. Deci, va trebui sa inceapa sa primeasca bolnavii care sunt cronici și care au nevoie de asistență”, a mai explicat Arafat la Realitatea PLUS.

În același timp, secretarul de stat in MAI a amintit că o demarcare totala intre spitalele COVID și non-COVID nu se poate face pentru că există posibilitatea ca un pacient sa devina pozitiv COVID. Dar, soluția este crearea de circuite în spitale tocmai pentru prevenirea unor astfel de cazuri.

„A demarca total intre spitalele COVID si non-COVID nu este posibil, pentru ca in continuare e posibil sa ajunga cazuri, chiar daca sunt testate, la intrare, pe parcursul internarii sa se transforme in pozitiv. Asta e motivul pentru care Ministerul Sanatatii a transmis către toate spitalele sa creeze mecanisme, circuite pentru a preveni transformarea unui spital intr-un focar. Deci este posibil sa apara cazuri de COVID in spitale non-COVID. Nu este deloc exclus, mai ales la UPU - unitatile de primiri urgente”, a precizat Raed Arafat la Realitatea PLUS.