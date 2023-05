Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat că pachetul de legi ale educaţiei reprezintă proiectul ambiţios pe care coaliţia de guvernare şi l-a asumat.



"Ministerul Educaţiei cu echipa sa şi cu ajutorul întregii societăţi a elaborat un pachet de reforme coerente, măsuri predictibile. Vorbim despre o modificare necesară a sistemului de învăţământ, iar investiţiile, prioritizarea zonelor defavorizate la alocările bugetare şi măsurile care vizează succesul pe întreg parcursul educaţional sunt doar câţiva dintre pilonii de bază ai acestui proiect. Învăţământul românesc are nevoie de toată susţinerea. Protestul cadrelor didactice de astăzi confirmă acest lucru. Am clarificat în discuţiile pe care le-am avut inclusiv ieri cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ că ne dorim aceleaşi lucruri. În calitate de ministru al Educaţiei voi lupta pentru ca profesia de dascăl, de cadru didactic, să fie una respectată. (...) Munca profesorilor trebuie apreciată, iar în Ministerul Educaţiei vor găsi întotdeauna un partener", a spus Ligia Deca, citată de Agerpres.



Ea a menţionat că legea învăţământului preuniversitar a fost intens dezbătută, iar forma supusă procesului parlamentar reprezintă rezultatul unui efort colectiv la care au contribuit voluntar mii de oameni.



Preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, Natalia Intotero, a prezentat principalele amendamente adoptate de deputaţi la proiectul de lege, printre acestea numărându-se şi cel referitor la atragerea operatorilor economici către învăţământul dual, înfiinţarea de cabinete medicale şi cabinete medicale stomatologice până la în anul 2027 pentru toate instituţiile de învăţământ speciale din România, iar până în anul 2030 pentru toate celelalte instituţii de învăţământ de masă.



Medicii care termină cursurile masterului didactic vor putea să predea la clase module prin care se vor introduce cunoştinţe referitoare la educaţia pentru sănătate, nutriţie şi alimentaţie sănătoasă, este un alt amendament adoptat.



La capitolul siguranţa în şcoli s-a propus monitorizarea cu camere video în sălile de clasă cu acordul părinţilor, sancţiuni graduale atât pentru cadre didactice, cât şi pentru elevii care comit abateri disciplinare, dar şi măsuri de securitate în caz de incendiu, risc seismic, sau accidente, a mai spus Intotero.



Alte prevederi din proiect sunt: extinderea programului de rechizite şcolare pentru elevii care provin din medii dezavantajate, reglementarea învăţământului din penitenciare.



Deputaţii USR şi cei ai AUR au anunţat că nu susţin proiectul şi că votează împotrivă.



Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect, iar Senatul este cameră decizională.