Proiect Legea salarizării. Scad veniturile bugetarilor, conform noilor variante

Publicat 20 aug. 2026, 20:03 Actualizat 20 aug. 2026, 20:04 Sursă Realitatea PLUS

Un nou proiect al legii salarizării din sectorul public indică o diminuare a veniturilor pentru angajații de la stat. Potrivit documentului obținut în exclusivitate, de Realitatea Plus, reducerea este cauzată de scăderea Valorii de Referință (VR) — parametrul fundamental pe baza căruia se calculează leafa fiecărui bugetar.

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