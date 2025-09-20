Noua schimbare ar permite ca unele zile să depășească chiar și 12 ore de muncă, potrivit raportului Institutului Hugo Sinzheimer (HSI). Presa germană notează că legea ar introduce un mecanism de compensare: angajații care muncesc mai mult într-o zi ar urma să aibă program redus în alte zile.

Angajații care muncesc mai mult într-o zi ar putea avea zile mai scurte ulterior

Astfel, cine lucrează intens de luni până miercuri ar putea beneficia de zile mai scurte joi sau vineri, câștigând timp pentru familie, odihnă sau activități personale. Executivul de la Berlin susține că flexibilitatea va sprijini părinții, persoanele care îngrijesc membri ai familiei și angajații în vârstă. În același timp, măsura ar putea ajuta la atenuarea crizei de forță de muncă și ar putea deveni un motor economic, permițând firmelor să facă față mai bine vârfurilor de activitate. Domenii precum transporturi, servicii de îngrijire sau restaurante ar putea profita direct de acest model.

Noua organizare a muncii ar oferi angajatorilor mai multă libertate în planificarea resurselor. De exemplu, o companie ar putea programa ture de 12 ore în prima parte a săptămânii, urmând ca restul zilelor să fie mai lejere. Scopul este de a combina eficiența economică cu un grad mai mare de satisfacție pentru salariați, cu condiția ca regulile să fie clare și aplicate echitabil.

Mai multe reguli actuale vor rămâne în vigoare

Chiar și cu modificările propuse, anumite reguli rămân în vigoare. Pauza obligatorie de 11 ore între două ture consecutive va fi menținută. În companiile sindicalizate, orice modificare de program trebuie discutată cu organizațiile reprezentative, iar contractele colective existente își păstrează valabilitatea, putând fi doar ajustate.

Experții avertizează că zilele foarte lungi de muncă pot duce la oboseală, scăderea capacității de concentrare și probleme de sănătate pe termen lung. Angajatorii vor avea responsabilitatea directă de a proteja angajații, aplicând corect și transparent noile norme.

Proiectul de lege nu a fost încă adoptat, dezbaterea politică fiind în plină desfășurare. Dacă va fi implementată, reforma ar putea aduce beneficii importante companiilor, succesul său depinzând de modul în care firmele își vor adapta organizarea muncii și de respectarea drepturilor angajaților.