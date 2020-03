Programul Rabla 2020 a fost lansat. Care sunt noutățile și la ce valoare au ajuns primele

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat miercuri, 25 martie, Programul "Rabla Plus", prin care cei care doresc sa achizitioneze un autovehicul electric sau electric hibrid plug-in pot sa se adreseze dealer-ilor validati.

Conform unui comunicat de presă transmis de Ministerul Mediului, pentru prima dată în istoria sa, Rabla PLUS permite populaţiei inclusiv achiziţia de motociclete full electric.

Se acordă prime de aproximativ 10.000 de euro celor care achiziţionează maşini electrice, iar cei care cumpără maşini hibrid primesc o primă de aproximativ 4.500 de euro.

Valoarea ecotichetului este de 3.500 de lei, la care se adauga prima de casare de 3.500 de lei, in cazul in care opteaza pentru casarea unui autovehicul, valoarea cumulata fiind de 7.000 de lei, dar care nu poate depasi 50% din pretul de comercializare.

O alta noutate este ca persoanele care vor achizitiona un autovehicul electric prin program nu vor avea dreptul sa-l vândă pentru cel putin un an, intrucat se doreste ca autovehiculele electrice sa ramana in circulatie pe strazile din tara noastra. Astfel se încearcă descurajarea speculei.

„Programul de anul acesta păstrează pentru al cincilea an consecutiv cea mai mare primă pentru achiziţia maşinilor full electric din Europa: circa 10.000 euro. În ceea ce priveşte achiziţiile maşinilor hibrid plug-in, aceastea sunt susţinute prin program cu circa 4500 de euro, iar motocicletele full electric cu peste 700 de euro, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculelor”, conform sursei citate.

Programul Rabla PLUS nu condiţionează achiziţia unui autovehicul nou de casarea unui autovehicul uzat. Însă cei care vor dori să renunţe la o maşină veche, poluantă, vor beneficia în plus şi de prima de casare stabilită prin programul Rabla Clasic, în valoare de 6500 de lei.

Astfel, în condiţiile accesării concomitente a celor două programe, sumele decontate prin AFM din costul total al maşinii vor fi de: circa 11.300 de euro pentru maşinile full electric, 5800 de euro pentru maşinile hibrid plug-in şi 1400 de euro pentru motocicletele full electric, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculului.

„Anul acesta am aprobat pentru Rabla PLUS cel mai mare buget de când există programul: 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decât în anul 2019. Am crescut bugetul pentru că ne-am stabilit un obiectiv mare pentru 2020: să punem pe şoselele României aproximativ 3000 de maşini nepoluante, adică acelaşi număr de autovehicule cumpărate prin RABLA PLUS în toţi cei 4 ani de când există programul. Cred că viitorul transportului este full electric, iar acest tip de transport va fi şi o garanţie a aerului bun în oraşe.

Am venit şi cu o premieră anul acesta: finanţarea achiziţiilor de motociclete full electric. Există calcule care arată că dacă 10% din şoferi şi-ar înlocui maşina cu o motocicletă full electric, poluarea din trafic ar scădea substanţial, iar timpul de staţionare în trafic s-ar reduce cu până la 40%. Nu în ultimul rând, e important să vorbim şi despre o altă noutate: am impus prin ghidul de finanţare condiţia ca cei care îşi cumpără o astfel de maşină să nu o poată înstrăina cel puţin un an. România acordă cea mai mare primă pentru autovehicule electrice din Europa şi este normal să ne asigurăm că aceste maşini rămân în traficul din ţară”, a declarat Costel Alexe, ministrul mediului, apelor şi pădurilor.