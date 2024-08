Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a anunțat, în premieră la Realitatea Plus, că de la 1 octombrie pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Decizia a fost luată luni seară, în urma unei discuții cu prierul Marcel Ciolacu, a explicat ministrul. Președintele Casei de Pensii Daniel Baciu a precizat că prin această măsură se va înregistra o creștere medie de 100 de lei. Realizatoare Anca Alexandrescu a precizat că are confirmarea de la Guvern că măsura se va aplica și pentru pensiile militare.