Principii budiste

Principiile acestea au fost împărtășite și de către alți iluștri de-a lungul timpului, chiar dacă proveneau din alte sfere culturale sau religioase. Ei au promovat aceste principii pentru o viață echilibrată și armonia dintre oameni, lăsându-ne o serie de maxime și citate ce au legătură cu principiile budiste.

Iată care sunt cele şase principii budiste.

Ai grijă la alimentație

Fii ponderat în alimentație. Acest obicei este foarte importantă pentru sănătatea organismului. Ai grijă cu ce-ți hrănești corpul, el este templul sufletului tău, așadar, ai grijă de el.

“Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentaţie şi activitatea fizică.” Hipocrat

Fă mișcare zilnic

Sportul și mișcarea nu sunt un moft, ci o necesitate. Organismul are nevoie de mișcare zilnică pentru o bună funcționare, atât la nivel psihic, cât și fizic. Așadar, indiferent de tipul de sport pe care îl alegi, important este să faci mișcare zilnic.

“Sportul e rugăciunea trupului.” Salvador Dali

Respiră profund

Înainte de a lua cuvântul într-o întâlnire sau ședință, fă puțină pauză pentru a respira profund. Respirația profundă este foarte importantă, deoarece aceasta stimulează oxigenarea creierului care irigă organele, menținându-le sănătoase. De asemenea, respirația profundă ne ajută să ne concentrăm mai bine și să rămânem lucizi, deoarece respirând profund creierul este foarte bine oxigenat.

"Respirația este podul care conectează Viața la Conștiință, care unește corpul tău cu gândurile tale. Ori de câte ori mintea devine răvășită, utilizează respirația ca modalitate a minții de a prelua controlul din nou." Thich Nhat Hanh

Fii recunoscător!

Fii mereu recunoscător pentru ceea ce ai. Gândește-te că există oameni pe lume care și-ar dori să aibă ceea ce tu nu apreciezi. Amintește-ți că mereu va exista cineva căruia îi lipsește ceea ce tu ai. Apreciază, așadar, ceea ce ai. Nu fii veșnic nemulțumit, gândindu-te doar la ceea ce îți lipsește și ignorând ceea ce ai.

“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește." Arthur Schopenhauer

Cultivă compasiunea și bunătatea

Nu ezita să ajuți ori de câte ori poți! Fii generos ori de câte ori ai ocazia cu cei din jur. Este foarte important să nu aștepți pentru asta vreo răsplată în schimb, altfel tot ajutorul se transformă în interes. Nu uita că tot ce oferi se va întoarce într-o zi la tine, oferă așadar, ceea ce la rândul tău vrei să primești de la cei din jur.

“Fii milostiv față de toți oamenii, fie bogați sau săraci. Fiecare are suferința lui. Unii suferă mai mult, alții mai puțin.” Buddha

Principii budiste -Fii deschis spre cunoaștere!

Învață mereu ceva nou, nu înceta să citești, să-ți dezvolți orizontul cunoașterii, doar așa vei progresa, atât intelectual, cât și spiritual și asta îți va aduce o satisfacție enormă și împlinire sufletească.

“Cunoaşterea este prin ea însăşi putere.” Francis Bacon