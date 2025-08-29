Lucruri care îți consumă energia și pe care le facem degeaba

Unele lucruri pe care multă lume le face, mai mult sau mai puțin, reprezintă de fapt o pierdere de timp. Facem atât de multe lucruri inutile zilnic și care nu aduc nicio satisfacție pe termen lung, decât pe moment.

Deși, se știe că odată cu trecerea timpului, lucrurile care devin memorabile pentru noi sunt cele pe care ni le putem aminti în timp. Totuși, facem zi de zi lucruri absolut inutile care reprezintă o pierdere de vreme. Practic, așteptăm să treacă ziua, de multe ori fără să facem ceva util și, de fapt, pierdem timpul atât de prețios, comportându-ne precum în celebrul citat al lui Nicolae Iorga: “În viață risipim ani, iar la bătrânețe cerșim clipe.”

Iată care sunt câteva dintre lucrurile care reprezintă o pierdere de timp.

Privitul la televizor sau pe rețelele de socializare reprezintă o pierdere de timp

Să faci din asta o prioritate sau un obicei reprezintă o pierdere de timp. Statul, în fața televizorului sau pe internet, poate fi folositor doar atunci când, fie te informezi cu privire la noutățile cotidiene. Fie pentru a urmării o emisiune educativă, din care poți învăța ceva folositor.

Televizorul mai poate fi folosit ca mod de relaxare pentru a urmării un film, însă statul excesiv în fața televizorului și pe net, atunci când ai putea să faci atât de multe alte lucruri utile în acel timp, reprezintă o adevărată pierdere de timp.

Iar timpul stând degeaba reprezintă cea mai mare pierdere. Acest lucru nu-ți va crea amintiri. Peste ani nu-ți vei amintii faptul că ai petrecut mult timp astfel, însă vei constata că au trecut anii și n-ai făcut nimic util și care să-ți creeze amintiri frumoase.

Să rămâi într-o relație cu cineva doar pentru a nu te simții singur și plictisit

Și acest lucru reprezintă o mare pierdere, deoarece timpul trece foarte repede și este ireversibil. Anii pierduți nu se mai întorc, de asemenea, nici tinerețe. Iar timpul petrecut lângă persoane lângă care nu te simți confortabil pe deplin, doar din obișnuință, reprezintă o mare pierdere.

Orice obișnuință are și revers, așa că nu-ți fie teamă să pleci de lângă acea persoană care are influență negativă asupra ta. Ieși din zona de confort și caută o cale mai bună și o persoană lângă care să te simți fericit.

Lucruri care îți consumă energia - Să trăiești mereu pentru alții

Dacă încerci să rezolvi doar problemele altora, în timp ce ale tale cad pe locul doi, este cu siguranță o pierdere de timp. Întotdeauna fii tu însuți prioritatea ta. Ajută-i și pe ceilalți, dar nu te neglija pe tine. Vei constata la un moment dat că nu ai făcut suficient pentru tine la timpul potrivit, iar acum chiar dacă ți-ai dori să schimbi ceva, nu se va mai putea face nimic. Așa că nu pierde timpul în favoarea altora, gândește-te în primul rând la tine, apoi la restul.

Lucruri care îți consumă energia - Încercarea de a avea mereu dreptate și ultimul cuvânt

Nu îți consuma energia, încercând să convingi pe cineva de un anume lucru. Cine are urechi de auzit va auzi și va înțelege ce vrei să spui, fără a încerca să ai mereu ultimul cuvânt. În plus, se știe că cel mai inteligent cedează primul, într-o discuție în contradictoriu. Așadar, spune-ți punctul de vedere, dar nu insista cu discuția, încercând să ai ultimul cuvânt, este o pierdere de timp. Cei care contează înțeleg, ceilalți nu contează.

Să accepți un lucru cu care nu ești de acord, doar de dragul de a-i face pe ceilalți fericiți

Nu accepta niciodată un lucru cu care nu ești de acord, doar de dragul de a-i mulțumi pe ceilalți. Spune-ți punctul de vedere într-un mod politicos și civilizat. Fii, așadar, îndrăzneț, dar nu obraznic, fii politicos, dar nu lingușitor. Altfel, vei constata la un moment dat că ai pierdut timpul, când nu ți-ai spus punctul de vedere la momentul potrivit, de dragul de a nu-i supăra pe alții.

Să te plângi continuu de un lucru de care tu singur ești răspunzător și pe care doar tu îl poți schimba

Să te plângi continuu de nemulțumirile din viața ta, constituie cu siguranță o pierdere de timp. În loc să te plângi, ideal este să iei măsuri pentru a schimba ceea ce nu-ți place la viața ta. Să faci lucruri utile care îți aduc satisfacție și în urma cărora nu vei spune că ai pierdut timpul, ci ai făcut ceva folositor și celorlalți sau drag sufletului tău.

Să-ți creezi singur probleme în minte și să vezi doar partea proastă a oricărui lucru

Să vezi doar partea proastă a lucrurilor și să omiți partea bună a acestora este o pierdere de timp. Orice lucru sau întâmplare are și o parte bună. Încearcă să vezi, așadar, partea plină a paharului, iar viața ți se va părea mai frumoasă. Nu pierde timpul gândindu-te doar la lucrurile negative.

Să alergi după cineva care nu te iubește, nu este interesat de tine și care nu te prețuiește

Aceasta este cea mai mare pierdere de timp. Să alergi după o persoană care nu dă doi bani pe tine, în timp ce tu ai face orice pentru respectiva persoană. Nu te va iubi mai mult, chiar dacă tu vei face orice ca să nu te părăsească.

Dacă simți că sentimentele nu îți sunt împărtășite, renunță, nu pierde timpul, alergând după un om care nu te prețuiește. Nu o va face nici dacă încerci cu orice preț să-l ții aproape. Dimpotrivă, poate simții mai mult dispreț față de tine, pentru lipsa de demnitate de care dai dovadă. Așa că dacă nu ești dorit, retrage-te demn. Nu pierde vremea, în acest timp te-ai putea îndrăgosti de altcineva ale cărui sentimente ar fi reciproce.