În noaptea de duminică spre luni (1-2 decembrie), Helmut Dukadam a fost transferat la spitalul încetat din viață. Sâmbătă, ”Eroul de la Sevilla” a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală, după ce s-a simțit rău. Duminică seara a fost transferat la Spitalul Militar, acolo unde și-a dat ultima suflare în jurul orei 02:00 dimineața.

Contactată de Prosport.ro, Alexandra Duckadam a oferit prima reacție după moartea legendarului Helmut Dukadam. Aceasta a răspuns de pe telefonul soțului ei și a mărturisit că: ”Nu vreau și nu pot să vorbesc acum”. Apoi a închis apelul telefonic. În aceste momente, văduva fostului sportiv se pregătește să ridice trupul neînsuflețit de la morga spitalului Militar din București.

Marcel Pușcaș, colegul și prietenul lui Helmut Duckadam, a aflat în urmă cu o zi că fostul portar se află internat în spital. În urma unei discuții pe care a avut-o cu familia eroului de la Sevilla, acesta a aflat că stare de sănătate a ”eroului de la Sevilla” este critică. Mâine, 3 decembrie, acesta ar fi trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale la inimă, însă nu a mai apucat.

Eu am aflat ieri că Helmut e în spital. Am încercat să îl sun, dar din păcate nu am mai putut să discut cu el. Am discutat cu familia. El intrase în comă. Se simțise rău și s-a dus la spital. Helmut mi-a fost coleg la Steaua, iar el va rămâne pentru totdeauna legenda României. Sunt devastat”, a spus Marcel Pușcaș.

Helmut Duckadam a fost operat pe cord deschis

În luna septembrie, din cauza numeroaselor probleme cardiace, Helmut Duckadam fusese supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis, operație peste care trecuse cu bine. Era doar una dintre problemele medicale pe care le-a avut sportivul. La vremea respectivă, fostul portar al echipei Steaua mărturisea că de în 40 de ani a investit o mică avere în medicamentele și tratamentele necesare.

„Eu, de 40 de ani încoace, iau 18-22 de pastile pe zi. Am 4 operaţii pe artere, iar ultima a fost pe cord deschis. A fost decontată de Casa de Asigurări. Dar, oricum, eu cheltuiesc între 5.000 şi 8.000 de euro, anual, pe medicamente. Nu-mi este uşor, dar nu vreau să mă plâng. Acum mă aflu în perioada de recuperare, nu pot conduce nici maşina…”, spunea Duckadam,