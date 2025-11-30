Deși atmosfera festivă este asigurată, vizitatorii Târgului de Crăciun din Piața Constituției sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru a plăti sume considerabile pentru a se bucura de preparatele tradiționale românești și dulciurile de sezon. Prețurile au stârnit deja surprindere, în special la standurile de desert.

De exemplu, o clătită simplă cu Nutella ajunge la 25 de lei, în timp ce variantele mai elaborate, îmbogățite cu banane, biscuiți sau cremă de fistic, se vând cu până la 35 de lei. Comercianții justifică aceste costuri ridicate prin utilizarea ingredientelor premium și prin costurile logistice mari asociate funcționării în cadrul târgului.

O tradițională porție de fasole cu ciolan ajunge la 40 de lei porția

Și mesele tradiționale românești nu sunt deloc ieftine. O porție de fasole cu ciolan costă 40 de lei, la fel și o porție de sarmale cu mămăliguță. Cârnații de Pleșcoi se vând cu 22 de lei la 100 de grame, iar o porție dublă, cu varză călită, poate ajunge la 69 de lei.

Pe lângă deserturile costisitoare, și preparatele tradiționale românești de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției se vând la prețuri ridicate. Un bulz ciobănesc costă 30 de lei pentru o porție care include 200 de grame de mămăligă și 50 de grame de brânză.

O masă pentru 2 persoane poate depăși ușor 100 de lei

La fel de costisitoare sunt și preparatele vândute la gramaj: frigăruile de pui și pomana porcului se vând cu prețuri cuprinse între 17 și 19 lei la 100 de grame. Dulciurile tradiționale mențin aceeași tendință: un Kurtos simplu, sau cu toppinguri de nucă, cocos sau scorțișoară, pornește de la 30 de lei, prețul crescând cu 5 lei pentru variantele cu Nutella sau fistic.

Costurile ridicate transformă vizita la Târgul de Crăciun într-o experiență scumpă. De exemplu, o masă rapidă pentru două persoane, constând într-o porție de fasole cu ciolan și un Kurtos, poate depăși ușor 100 de lei, fără ca în această sumă să fie incluse și băuturile.