Premierul a anunțat că „rapoartele primite de la Corpul de control sau Inspecția economică, dacă sunt probleme de natură publică, le vom trimite acolo unde e cazul”.

În cazul de la Piatra Neamț „nu am fost foarte fericit”, astfel că premierul a anunțat că a cerut reanalizarea raportului.

„Am primit „Matei Balş”, Piatra Neamţ. Eu vreau să vă aduc aminte că la Piatra Neamţ am trimis şi Inspecţia economică. Am un raport preliminar cu care nu am fost foarte fericit, am cerut să se reanalizeze. Cel de la 'Matei Balş' îl am, unele lucruri au fost demarate", a precizat Florin Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

Premierul a mai spus că dacă vor fi constatate probleme de natură penală de Corpul de control Inspecţia economică, rapoartele vor merge către instituţiile abilitate.

„O să văd ce putem face public din aceste rapoarte şi le vom face publice", a mai anunțat premierul.

Reamintim că în incendiul din saloanele ATI de la Spitalul Județean din Piatra Neamț din 14 noiembrie 2020, 15 oameni au murit, în prima zi 10 pacienți bolnavi de COVID-19, apoi, în următoarele zile, alți cinci pacienți s-au stins în Spitalul de la Lețcani, de lângă Iași, unde au fost transferați. Medicul-erou Cătălin Denciu, care era de gardă în acea seară de 14 noiembrie 2020 și a intrat în foc pentru a salva cât mai mulți dintre cei 16 bolnavi, a suferit arsuri pe peste 60% din suprafața corpului, fiind transferat în Belgia pentru tratament pentu marii arși.

În incendiul de la Institutul „Matei Balș” din bucurești, din dimineața zilei de 29 ianuarie 2021, au murit 20 de bolnavi COVID-19. După cei cinci care au fost găsiți fără suflare de pompierii sosiți la fașa locului, alți 15 au murit în zilele următoare în spitalele din Capitală unde au fost transferați.