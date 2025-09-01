Adt se va ocupa de brandul Dacia după ce fostul său director, Denis Le Vot, a decis să părăsească Renault. Le Vot s-a numărat printre candidații de prim-plan pentru funcția de CEO al Renault.

Renault a precizat într-un comunicat că el va părăsi acum compania, fără să ofere alte detalii. Compania l-a numit pe Provost în funcția de CEO în luna iulie, după plecarea bruscă a fostului șef Luca De Meo.

Provost a declarat că schimbările din conducere vor ajuta compania să se miște mai repede pentru a se adapta la provocările actuale. Renault se confruntă cu o concurență în creștere și cu o cerere slabă. Prețul acțiunilor companiei s-a prăbușit luna trecută, după ce aceasta și-a revizuit în jos estimările financiare pentru anul 2025.

„Pentru a face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapid, să execute mai eficient și să fie mereu aproape de clienții săi”, a spus el.

Karin Adt, noul CEO al Dacia, FOTO: Dacia / Renault

Cine este noul director al brandului Dacia

Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz. Cu o pregătire juridică, a deținut diverse funcții de conducere: CEO al Mercedes-Benz în Luxemburg, vicepreședinte Dezvoltare Resurse Umane la Daimler, CEO al mărcii Smart și apoi CEO al Mercedes-Benz Own Retail Europe. Mai recent, a condus Auditul Corporativ la Mercedes-Benz.

„Sunt încântată să mă alătur Grupului Renault și să preiau conducerea mărcii Dacia. Este un privilegiu să contribui la scrierea următorului capitol al poveștii sale de succes remarcabile, împreună cu o echipă excepțională”, a declarat ea.

„Modelarea afacerilor pentru viitor a fost întotdeauna forța mea motrice. Astăzi, ne aflăm într-un moment crucial – atât tehnologic, cât și social – în relația noastră cu automobilul. Dacia a demonstrat în mod constant relevanța abordării sale prin produse care rezonează profund cu așteptările clienților. Mai mult decât o simplă marcă, Dacia reprezintă o viziune îndrăzneață, inteligentă și accesibilă asupra mobilității”, a mai spus aceasta.

Agenția Reuters notează că, având în spate o carieră axată pe retail și vânzări, Adt a condus mai multe transformări la companiile la care a lucrat, inclusiv tranziția Smart într-o marcă 100% electrică.

Michael Foundoukidis, analist la grupul de servicii financiare ODDO BHF, a declarat pentru Reuters că accentul pus de Adt pe retail de-a lungul carierei sale va fi important pentru Dacia.

„Dacia este, în mod evident, o marcă extrem de orientată către retail, mai mult decât altele. Așa că asta aduce un suflu nou”, a spus el.