Ingrediente

Blat:

8 albusuri

200 g zahar

100 g nuci macinate

4 linguri de faina (80 g)

un praf de sare

1 lingurita praf de copt

Crema:

8 galbenusuri

200 g zahar

500 ml lapte

50 g amidon

150 g ciocolata amaruie

100 g unt

o lingurita esenta de rom

un praf de sare

Stratul de biscuiti:

30 biscuiti petit beurre

100 ml cafea tare

Glazura:

200 g ciocolata de menaj

100 ml smantana dulce pentru frisca

50 g unt

50 de g nuci prajite

Mod de preparare

Reteta de prajitura cu nuci si ciocolata este una pe care merita s-o incercati macar o data. Este o prajitura de casa delicioasa, se face usor si este pe placul tuturor. Are un blat de bezea cu nuci, crema de ciocolata cu putin unt, strat de biscuiti insiropati in cafea si glazura de ciocolata cu bucati de nuci prajite.

Preincalzim cuptorul la 180 de grade C. Mixam foarte bine albusurile cu un praf de sare pana incep sa capete consistenta, apoi adaugam putin cate putin zaharul. Continuam sa mixam pana cand obtinem o bezea tare si adaugam nucile macinate

. Amestecam delicat iar apoi incorporam faina cernuta impreuna cu praful de copt.

Acoperim o tava de 25×35 cm cu hartie de copt si punem compozitia, niveland-o bine. Coacem blatul 25-35 de minute la 180°C pana incepe sa se rumeneasca usor. Pentru siguranta facem testul cu scobitoarea. In cuptor blatul va creste destul de mult dar dupa racire se va lasa.

Crema se prepara astfel. Intr-o craticioara amestecam foarte bine galbenusurile cu un praf de sare si zaharul pana cand vom obtine o compozitie cremoasa si deschisa la culoare.

Apoi incorporam bine amidonul, turnam laptele si punem vasul pe foc. Amestecam continuu pentru a nu se lipi iar dupa ce da in fiert cam doua, trei clocote, stingem focul. Dupa cateva minute punem ciocolata si untul cubulete, esenta de rom si amestecam pana se incorporezaza bine. Lasam 10 minute sa se mai racoreasca si punem crema paste blatul bine racit, in tava in care a fost copt. Nivelam uniform si asezam deasupra biscuitii insiropati usor in cafea.

Glazura se prepara simplu. Topim ciocolata impreuna cu smantana dulce si untul la foc mic sau la microunde. Apoi o intindem peste stratul de biscuiti, niveland bine cu o spatula. Apoi presaram bucatile de nuca prajita, tocate grosier.

Punem prajitura la rece cateva ore sau peste noapte, apoi o portionam cu un cutit cu lama subtire, spalat dupa fiecare taietura.