O cheamă Ramona-Ionica și e o mana de om, la propriu. Are 24 de ani, 1 metru 20 de centimetri si doar 27 kilograme. Imposibil să fie mama, i-au spus toti, inclusiv cand a ramas insarcinata.

Am gasit-o la Spitalul Universitar, unde a adus pe lume un bebeluș pe 5 august, uimind lumea medicală. Ne-a implorat sa-i salvam copilul. Plângea. Mult. Și ne spune ce a trăit în timpul sarcinii.

„Nu avea loc în burtă, nu dormeam. Ea creștea, nu puteam să respir, n-avea unde sa se dezvolte. A stat la incubator, când am vazut-o, nu puteam sa ma stapanesc. Nu-mi doresc nimic, doar ca ea sa fie bine. Să se faca doctorita, sa ajute oamenii cum m-a ajutat si pe mine doamna doctor”, mărturisește Ramona-Ionica.

Ionica are niște boli genetice rare. Are coloane deformata, abia merge. Micuța Eva însă are nevoie de teste amănunțite. Și scumpe. Care nu se fac în România. Teste care îi pot da șansa la o viață firească. O normalitate pentru noi toți, un lux pentru ea.

„Aceste teste genetice vor fi făcute în Germania, acestea au fost făcute de Spitalul Universitar”, a declarat medicul Monica Cîrstoiu.

