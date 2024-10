Lavanda, această plantă minunată cu un parfum îmbietor, are și numeroase întrebuințări medicinale. Printre acestea, de amintit este proprietatea acestei plante de a conferi relaxare.

Lavanda, planta ideală pentru relaxare

Pentru cultivare, lavanda are nevoie de un loc însorit și un sol nisipos bine drenat. În zonele cu ierni mai geroase are nevoie de protecție pentru a nu îngheța. Astfel, este indicat, dacă o aveți în grădină să o acoperiți iarna, în special în primul an.

De la această plantă pot fi întrebuințate atât florile cât și tulpinițele cu frunze. Pentru a beneficia de proprietățile puternice ale florilor de lavandă este recomandat ca acestea să fie cultivate înainte de a se deschide complet. În perioada când încep să se desfacă bobocii, fiind perioada cu efectul cel mai puternic.

Lavanda este una dintre plantele cu cel mai puternic efect de relaxare. De aceea este folosită frecvent în aromaterapie. Are proprietăți calmante și revigorante și este ideală pentru calmarea migrenelor și a durerilor de cap.

Puteți pune câteva picături de ulei de lavandă în cada cu apă, pentru o baie relaxantă sau puteți folosi chiar un săculeț cu flori de lavandă. După această baie veți avea parte de un somn foarte odihnitor.

Ideală pentru aromaterapie

În momentele de stres sau oboseală vă puteți masa ceafa și tâmplele cu câteva picături de ulei esențial de lavandă, pentru un efect de relaxare imediat.

Lavanda în general nu are contraindicații, totuși se recomandă femeilor însărcinate să nu folosească mari cantități de lavandă.

În cultul popular al popoarelor mediteraneene, unde își are originea lavanda, se spune că această plantă induce curajul și conferă putere. Este considerată planta minții, la fel ca rozmarinul și are proprietatea de a întări inima în momentele de stres.

De asemenea, lavanda era folosită la îmbăierea bebelușilor. Se puneau flori de lavandă în apa cu care erau spălați nou-născuții.

Numeroase studii au demonstrat că lavanda are proprietăți antiseptice, antimicotice și antimicrobiene, fiind utilă în tratarea diverselor afecțiuni, precum răceala și gripa și, de asemenea, poate fi adjuvant în tratarea stafilococilor și a streptococilor.

Este un bun dezinfectant pentru rănile superficiale sau arsuri minore. Băile de șezut cu lavandă sunt recomandate pentru tratarea candidozelor.

