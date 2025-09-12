Ingrediente:

1 kg făină;

2 ouă bătute spumă;

3 linguri zahăr;

1 linguriță sare;

20 grame de drojdie;

1/2 litru de lapte;

puțină apă.

Frământați bine toate ingredientele (făina, ouăle, zahărul, drojdia înmuiată în puțină apă călduță, laptele, sarea), apoi adăugați puțină apă, atât cât necesită compoziția pentru a putea fi frământată până are consistență. Se lasă la dospit aproximativ o oră. După ce a dospit, tăiați aluatul în bucăți mici pe care le veți rotunjii în palmă, apoi le întindeți fiecare bucată cu făcălețul. Puneți umplutura în mijloc ( carnea tocată, brânză, piure de cartofi) şi dați formă pătrată aluatului, ridicând puțin marginile și lipind colțurile. Le puteți da și forma unor bărcuțe sau le lăsați rotunde. Se așeză pe o tavă de teflon şi se coc timp de aproximativ 15-20 minute la cuptor.

Umplutura:

1/2 kg carne tocată;

1 ceapă mare tocată;

1 roșie rasă;

condimente (sare, piper).

Se amestecă toate și se condimentează după gust, apoi se pune peste aluatul pregătit în prealabil. Pot fi umplute și cu brânză sau piure de cartofi.