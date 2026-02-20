Partidul AUR: „Costul vieții scapă de sub control. Românii, între coșul zilnic tot mai scump și nesiguranța locului de muncă”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis un mesaj dur prin care denunță deteriorarea nivelului de trai, subliniind că sacrificiile cetățenilor au ajuns la un prag critic. Reprezentanții formațiunii susțin că deciziile politice actuale nu mai reflectă nevoile reale ale populației, axându-se pe o retorică de mobilizare națională.

Realitatea de la raft versus statisticile oficiale

Într-un comunicat recent, AUR atrage atenția că, dincolo de cifrele economice prezentate de autorități, „realitatea din casele românilor” este marcată de scumpiri galopante. Partidul subliniază că majorarea costului pentru coșul zilnic de consum și explozia facturilor au pus o presiune insuportabilă pe familii, în timp ce siguranța locului de muncă devine o preocupare tot mai fragilă pentru angajați.

Conform comunicatului, românii resimt direct efectele unor politici economice care par să îi ignore, lovind în mod disproporționat în categoriile care muncesc și care fac sacrificii enorme pentru a-și crește copiii în țară.

Un apel la stabilitate și resurse naționale

Formațiunea politică subliniază că România deține resursele necesare pentru a asigura un viitor prosper, însă consideră că managementul actual ține țara „în genunchi”. În viziunea AUR, dreptul la un viitor stabil este încălcat de măsuri care pedepsesc efortul și munca cinstită, în loc să le protejeze.

„Țara noastră are resurse, are oameni puternici și are dreptul la un viitor stabil”, se arată în documentul citat, care pune accent pe potențialul neexploatat al forței de muncă locale.

Mobilizarea pentru „demnitate”

Finalul mesajului AUR are un puternic caracter electoral și mobilizator, făcând apel la unitate pentru a schimba direcția actuală a țării. Partidul cheamă susținătorii să „strângă rândurile” într-un efort comun de a recupera demnitatea națională și de a instaura o guvernare care să reprezinte cu adevărat interesele cetățenilor români.

Acest demers face parte dintr-o strategie mai amplă a partidului de a se poziționa ca principală alternativă la politicile actuale de austeritate sau de management al crizei, mizând pe un discurs axat pe protecționism și solidaritate socială.

