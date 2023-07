Un prim nume vehiculat pentru șefia SRI este cel al unei femei. Este vorba despre Delia Dinu, în prezent șef al Departamentului de Protocol de la Cotroceni, dar și consilier prezidențial.

Delia Dinu este licențiată în drept și a făcut parte din Serviciul de Pază și Protecție din 2000 până în 2012. Ulterior, în 2012 a fost numită consilier de stat, iar în 2016 consilier prezidențial.

În prezent, șefia Serviciului Român de Informații este asigurată interimar de generalul Răzvan Ionescu, care va ocupa această funcție până când va veni un nou șef al SRI.

La începutul acestei săptămâni, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la conducerea Serviciului Român de Informații.

„Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viaţă pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații.

Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu Preşedintele României, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej pentru susținerea constantă arătată de-a lungul acestor ani la conducerea Serviciului. L-am informat și pe președintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelese pe deplin, și pe care vi le împărtășesc și dumneavoastră. O să vă explic: Este o cutumă greşită la noi, ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele, din diverse motive. Eu personal, cred că este nevoie de un astfel de pas. Este în primul rând un gest de sănătate democratică, pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democraţie, pentru echilibrul puterilor în stat, ca un director de serviciu de informaţii să aibă un mandat limitat în timp.

Pietrificarea în funcţie nu este bună, ea poate conduce la setarea de obiective greşite pentru instituţie, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituţie care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut.



Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect care este legitim dezbătut în spaţiul public: funcţia de director al unui serviciu de informaţii oferă acces la un volum semnificativ de informaţii sensibile. Nu cred că este bine pentru democraţie ca o persoană să concentreze expunere la informaţie secretă pentru un timp îndelungat. Pur şi simplu, cred că cetăţenii şi statul sunt mai bine slujiţi dacă la conducerea SRI se succed lideri la intervale de timp clar stabilite”, a declarat Hellvig, într-o conferință de presă susținută luni, la sediul SRI.

"Emoțional şi raţional, mă voi raporta totdeauna cu respect, consideraţie şi afecţiune la motto-ul SRI – Patria, a priori”, a mai spus acesta, la finalul anunțului făcut.

Anca Alexandrescu: „Nu cred că Iohannis va da SRI către PSD

Demisia lui Eduard Hellvig de la șefia SRI a creat rumoare în spațiul public și a dat naștere la numeroase dezbateri, dar și la zvonuri privind o posibilă candididatură a acestuia la președinția României, în 2024.

„Mă așteptam să se întâmple acest lucru (să demisionmeze de la șefia SRI - n.r.). În emisiunea de aseară cu Rareș Bogdan, am intuit de aseară (duminică seară - n.r.) că e posibil șef la PNL și candidat la președinție. Ceea ce spune Hellvig e o acțiune bine studiată cu Iohannis, alături de faptul că a pus garnitura doi în guvernul Ciolacu. Am spus de mult că Hellvig este opțiunea pentru PNL", a declarat luni Anca Alexandrescu, moderatoarea emsiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.

Jurnalista consideră că președintele Iohannis nu va da șefia SRI celor de la PSD, deși Sorin Grindeanu este un nume vehiculat.

Cozmin Gușă: "Este un moment foarte important, poate mai important decât rotativa". Care este miza

La rândul său, analistul politic Cozmin Gușă a afirmat că demisia șefului SRI dă un imbold jocurilor politice ce se fac în perspectiva alegerilor de anul viitor.

"Este un moment foarte important, poate mai important decât rotativa, pentru că Iohannis va trebui să se readapteze, pentru că, indiferent dacă a recunoscut sau nu, de când Hellvig i-a fost șef de campanie, în 2014, s-a obișnuit să-și rezolve probleme de orice fel cu acesta. Treburile se schimbă, poate asistăm la un mare joc de scenă din care să nu putem deduce cum vor acționa și relaționa cele 3 personaje politice ale momentul: Iohannis, Ciolacu si ultimul, cu rol informal, Hellvig. Alte personaje, precum Ciucă, nu se pun la socoteală, pentru că Iohannis a preluat deja PNL. Asta ar fi din punct de vedere politic", a afirmat Gușă, la Realitatea PLUS.

Analistul politic mai mai afirmat că este dificil că să facă o predicție despre intențiile de viitor ale lui Eduard Hellvig, dar a sugerat că dacă va intra în competiția politică nu o va afce de unul singur sau din proprie inițiativă.

"N-am vorbit cu el din 2022, dar cunoscându-l de aproape 25 de ani si find prieteni, am mari îndoieli că s-ar apuca de unul singur să facă demersuri pentru preluarea PNL, pentru formarea vreunui pol, pentru o candidatură de care el se ferește pentru că nu este neapărat un personaj de luptă publică", a mai spus Gușă.