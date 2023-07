„Mă așteptam să se întâmple acest lucru. În emisiunea de aseară cu Rareș Bogdan, am intuit de aseară că e posibil șef la PNL și candidat la președinție. Ceea ce spune Hellvig e o acțiune bine studiată cu Iohannis, alături de faptul că a pus garnitura doi în guvernul Ciolacu. Am spus de mult că Hellvig este opțiunea pentru PNL. E un act curajos, îl cunosc bine, de când era europarlamentar. A făcut schimbări importante la SRI, e adevărat ce spune, deși e adevărat și faptul că nu i-a schimbat pe toți, de exemplu generalul Ciocârlan a rămas pe poziție. E adevărat ca a scos din arhivă documente importante de la Securitate. Se aude că și la SIE se pregătește o schimbare de garnitură. Hellvig are dreptate când spune că mandatul șefilor de servicii să nu fie lung, pentru ca aceștia să nu „prindă lipici” în funcție, astfel încât să nu devină un om periculos. Sper că este un calendar bine pus la punct, dar și faptul că el a declarat că a pus la cale un plan de bătaie alături de Iohannis, deci, în această toamnă vom mai vedea mișcări importante.

Cine va veni în locul lui Hellving la SRI

Sunt mulți care își doresc această poziție. În acest moment, tot Iohannis va alege, iar conform cutumelor, o dată era de la opoziție, iar o dată de la putere. Pe acest principiu, au fost numiți în funcție Hellvig și Gabriel Vlase. Teoretic, ar trebui să vină cineva de la PSD. Sorin Grindeanu este unul dintre numele vehiculate. Fostul șef al SIE, Ioan Talpeș, a spus că Grindeanu este agreat din zonele din afara țării. Să nu fim naivi, având în vedere ce influență au cei din afara țării, că șeful SRI va fi numit de către români. Încă suntem la această epocă, cea a influenței din afara țării. Am văzut cum s-au aliniat la ambsada SUA, politicienii români. Să nu ne facem iluzii că România va avea un cuvânt de spus în nominalizarea șefului SRI.

Totuși, cred că Iohannis nu va numi pe cineva de la PSD. Vrea să facă toate mișcările până la finalul mandatului de la Cotroceni. El a făcut toate schimburile, acum, cât încă mai are putere. Președintele controlează total PNL și încă are un cuvânt de spus în politică. Cu siguranță vor apărea pe piață și nume false, cu rol de iepuri, dar și nume reale. Acum, dacă ne luăm după declarații, PSD și PNL sunt în opoziție. Mi-e greu să cred că Iohannis va da, în situația actuală a României, postul către PSD. Vor veni atâtea rânduri de alegeri, iar serviciile au fost acuzate că s-au tot implicat în alegeri, e interesantă mișcarea lui Iohannis acum. Momentul ales are și legătură cu faptul că partidele suveraniste suflă în ceafa celor de la PNL și PSD Dincolo de gestul demisiei, Eduard Hellvig a transmis și mesaje extrem de importante”, a declarat Anca Alexandrescu.