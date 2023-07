ACUM AVEM 3 PERSONAJE POLITICE: IOHANNIS, CIUCĂ ȘI HELLVIG

"Vorbeam de ceva vreme despre demisia lui Eduard Hellvig, chiar dacă nu știam momentul precis, sigur că era legată de ședința CSAT de joi, mă așteptam să se petreacă atunci. Este un moment foarte important, poate mai important decât rotativa, pentru că Iohannis va trebui să se readapteze, pentru că, indiferent dacă a recunoscut sau nu, de când Hellvig i-a fost șef de campanie, în 2014, s-a obișnuit să-și rezolve probleme de orice fel cu acesta. Treburile se schimbă, poate asistăm la un mare joc de scenă din care să nu putem deduce cum vor acționa și relaționa cele 3 personaje politice ale momentul: Iohannis, Ciolacu si ultimul, cu rol informal, Hellvig. Alte personaje, precum Ciucă, nu se pun la socoteală, pentru că Iohannis a preluat deja PNL. Asta ar fi din punct de vedere politic.

E POSIBIL SĂ EXISTE O CONDUCERE INTERIMARĂ, TOT CU HELLVIG. NUMIREA LUI ABRUDEAN LA SGG E UN SEMNAL IMPORTANT



"Din punct de vedre al serviciilor, concret al SRI, de fapt, aici este cea mai mare întrebare, în funcție de ce se decide la CSAT-ul de joi: dacă se merge până în 2024 cu o conducere interimară a echipei Hellvig sau dacă Iohannis forțează ceva și are curajul să meargă în Parlament cu o altă nominalizare, ceea ce ar sugera că este destul de sigur că propunerea sa va trece. Foarte importat în jocul asta este oficializarea numirii lui Mircea Abrudean la conducerea SGG (informație obținută pe surse - N.R.) Asta nu trebuie tradusă neapărat ca o cedare a lui Ciolacu, ci poate că s-a intrat în logica unui joc mai amplu. Dacă a cedat, atunci înseamnă că în jocul asta, de coabitare, va trebui să cedeze si Iohannis ceva, ne putem aștepta la o conducere interimară, este pe placul lui Hellvig, este si pe placul lui Iohannis. (...) Dacă se rămâne in această formulă, este clar că directorul civil de fapt al SRI ar fi Klaus Iohannis. (...)Sau, cine știe, poate o sa aflăm de o altă nominalizare la CSAT, am putea asista la o mare surpriză," a afirmat Cozmin Gușă.

Analistul politic mai mai afirmat că este dificil că să facă o predicție despre intențiile de viitor ale lui Eduard Hellvig, dar a sugerat că dacă va intra în competiția politică nu o va afce de unul singur sau din proprie inițiativă.

"N-am vorbit cu el din 2022, dar cunoscându-l de aproape 25 de ani si find prieteni, am mari îndoieli că s-ar apuca de unul singur să facă demersuri pentru preluarea PNL, pentru formarea vreunui pol, pentru o candidatură de care el se ferește pentru că nu este neapărat un personaj de luptă publică."