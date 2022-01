„Romania azi: 140 minori internati. Cu 53% fata de media de 91 a saptamanii trecute.

Pana la finalul saptamani vom depasi 200, iar saptamana viitoare vom depasi probabil recordul din de minori internati din valul 4-Delta.

Dupa dezastrul din scoli de acum cateva saptamani din valul 4-Delta, concluzia unanima a autoritatilor a fost "vrem sa repetam dezastrul!".

Avem un recomandare ferma pentru firme sa isi tina angajatii acasa, dar copiii sunt trimisi fizic la scoala sa isi infecteze parintii trimisi acasa de firme sa nu se infecteze la munca.

Refuzam vaccinarea, refuzam testarea, refuzam certificatul verde si in general orice masura de preventie. Nu obligam nici un adult sa face ceva impotriva vointei sale, dar obligam copiii sa mearga la scoala la infectare sigura!

Mare vitejie are Statul romanesc. Gaina in fata catorva sute de adulti care rup gardul Parlamentului, dar zmeu in fata copiilor a caror santate depinde exclusiv de responsabilitatea adultilor din jurul lor.

Noaptea mintii!

Vreau sa mearga copiii mei la scoala, dar vreau sa fie in siguranta la scoala. Siguranta lor e mai presus de orice nota la scoala. Daca statul vrea sa faca bine cu de-a sila cuiva atunci sa inceapa cu obligativitatea certifciatului verde nu cu obligativitatea infectarii copiilor.

Haideti sa vedem ce inseamna valul Omicron in SUA, o tara lovita naprasnic si aflata cu 2 saptamani inaintea noastra pe curba.

=========================

Orasul: INDIANAPOLIS, statul: INDIANA

Dr. Elaine Cox, medicul sef al spitalului de copii "Riley" a anutat intr-o conferinta de presa ca a cerut si va primi la finalul saptamanii ajutorul Garzii Nationale atat cu sarci clinice cat si non-clinice.

Asta nu suna prea bland cu copiii nostri, nu-i asa?

Dr. Cox mai anunta ca sunt de 4x mai multe internari decat in oricare alt val precedent. Dintre copiii internati in spital, jumatate au nevoie de asistenta in ATI, iar dintre cei care sunt internati la ATI 40% au nevoie o perioada de ventilatie!

De asemenea in maternitate, rata de pozitivare a gravidelor este constanta.

Asemenea rapoarte vin din toate statele. Situatia este dramatica.

=========================

Chiar credeti ca in Romania va fi mai bine cand mereu a fost mai rau?

Nu vreti sa aveti nevoie de spital in perioada asta.

Dragi gravidute, vaccinati-va! Dragi mamici, vaccinati-va copiii!

Mergeti la medicul vostru si stati de vorba despre vaccinare daca aveti semne de intrebare, nu asteptati sa va raspunda virusul ca nu o sa va ceara permisiunea sa va inoculeze copilul”, a transmis, luni seara, Octavian Jurma.