Collins citează surse apropiate care spun: „Nu vrei niciodată să fii în Air Force One într-o călătorie.”

Deși ar putea părea un privilegiu să fii aproape de putere, realitatea de la bord ar fi mai degrabă obositoare. Trump ar fi treaz și vorbăreț pe durata întregului zbor, iar dacă cineva doarme, este posibil să fie trezit de președinte pentru discuții.

Potrivit lui Collins, președintele are un ritm extrem: „El nu doarme în aceste călătorii și, știi, mergi în Asia sau în alt loc, și asta este practic singura ocazie să dormi înainte de plecare, dar Trump este tot timpul treaz și vorbește și îi va trimite să trezească personalul dacă aceștia dorm pentru că vrea să discute cu ei.”

Trei-patru ore de somn și percepția externă

Trump însuși avea să recunoască că nu doarme mult: „Știți, nu dorm mult. Îmi plac trei, patru ore, mă întorc, mă răsucesc, bip-bip, vreau să aflu ce se întâmplă.”

Procurorul general, Pam Bondi, a exprimat uimire față de ritmul său: „Nu vreau să exagerez, dar niciun membru al echipei de la Casa Albă «nu poate ține pasul cu el». Eu nu știu cum reușește. Adică, niciunul dintre noi nu știe când doarme. Lucrează tot timpul, și pentru el este pur și simplu constant.”

Repercusiuni asupra personalului

Munca continuă la bordul avionului prezidențial ar fi afectat ritmurile biologice ale angajaților. Collins spune că personalul se pregătește psihic pentru nopțile scurte de somn, știind că, în timpul acestor deplasări, odihna va fi extrem de limitată.

Descrieri din trecut și comparații culturale

Comportamentul lui Trump nu este considerat ceva singular de către cei din presă. În relatările anterioare, s-a spus că în timpul primului său mandat, el avea un sistem aproape informal de „serviciu personal”, precum un buton pe birou care chema un angajat cu un Diet Coke pe tavă de argint.

Fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, a argumentat într-o carte că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”.

