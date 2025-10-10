Într-o conferință de presă susținută în Tadjikistan, liderul de la Kremlin a vorbit despre eforturile lui Trump în plan diplomatic, afirmând că acesta „face cu siguranță un efort și lucrează la aceste chestiuni, pentru a obține pacea și a rezolva probleme internaționale complexe. Cel mai clar exemplu este situația din Orientul Mijlociu”.

Reacția lui Trump la comentariile lui Putin

După aceste declarații, Donald Trump a oferit o reacție extrem de scurtă, dar vizibil calculată. Pe propria sa rețea de socializare, Truth Social, liderul american a scris: „Îi mulțumesc președintelui Vladimir Putin!”. Mesajul, deși concis, a fost amplu preluat de presa internațională, mai ales în contextul în care Trump a pierdut Premiul Nobel pentru Pace, la care fusese din nou vehiculat ca posibil câștigător.

Surpriză de proporții pe scena internațională. Laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a dedicat distincția lui Donald Trump

Mesajul Maríei Corina Machado: Nobelul dedicat lui Trump

Într-un gest care a atras atenția opiniei publice mondiale, María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, a ales să îi dedice distincția lui Donald Trump. Într-un mesaj publicat vineri pe X (fostul Twitter), Machado a declarat că premiul „recunoaște lupta tuturor venezuelenilor” și reprezintă „un impuls” pentru a „cuceri Libertatea”. Ea a adăugat că „se află pe pragul victoriei” și că se bazează „mai mult ca oricând” pe sprijinul „președintelui Trump, al poporului Statelor Unite, al popoarelor din America Latină și al națiunilor democratice ale lumii”. Machado a subliniat totodată că dedică premiul „poporului care suferă din Venezuela” și „președintelui Trump pentru sprijinul decisiv”.

Reacția Casei Albe și anunțul oficial al Comitetului Nobel

La scurt timp după decernarea premiului, Casa Albă a transmis o reacție critică la adresa Comitetului Nobel, exprimând dezacordul față de decizia de a o desemna câștigătoare pe Machado în locul președintelui american. În postarea respectivă, administrația de la Washington considera justificată o recunoaștere internațională pentru Trump, în contextul eforturilor sale diplomatice recente.

Casa Albă, foc și pară că Trump nu a căștigat Premiul Nobel pentru Pace: ”Nu va exista niciodată cineva ca el”

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri la Oslo că Premiul Nobel pentru Pace 2025 îi revine Maríei Corina Machado, pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”. În comunicatul oficial, Comitetul a remarcat că decizia vine „într-o perioadă în care democraţia este ameninţată” şi a transmis că „este mai important ca niciodată” ca valorile democratice să fie apărate.

O recunoaștere internațională pentru curajul opoziției din Venezuela

María Corina Machado, ingineră și fostă deputată, este considerată una dintre figurile centrale ale mișcării pro-democrație din Venezuela. În 2024, ea a primit și Premiul Saharov acordat de Parlamentul European, pentru aceeași activitate de susținere a libertăților civice și a reformelor democratice.

Comitetul Nobel a descris-o pe Machado drept „o campioană curajoasă și dedicată cauzei păcii – o femeie care menține flacăra democrației aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai dens”. Mesajul oficial reiterează ideea că premiul din acest an reprezintă o recunoaștere a curajului civismului pașnic în fața dictaturii și a violenței de stat.

A fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Cine a primit prestigioasa distincție râvnită de Donald Trump