Într-o postare pe platforma X, lidera opoziției din Venezuela a transmis că distincția primită „recunoaște lupta tuturor venezuelenilor” și că reprezintă „un impuls” pentru a „cuceri Libertatea”. Machado a afirmat că „se află pe pragul victoriei” și că are încredere „mai mult ca oricând” în sprijinul „președintelui Trump, al poporului Statelor Unite, al popoarelor din America Latină și al națiunilor democratice ale lumii”. Ea a completat mesajul dedicând premiul „poporului care suferă din Venezuela” și „președintelui Trump pentru sprijinul decisiv”.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Motivația Comitetului Nobel și contextul politic din Venezuela

Postarea Maríei Corina Machado a venit la scurt timp după ce Comitetul Nobel norvegian a anunțat atribuirea premiului pentru eforturile sale în apărarea drepturilor democratice și pentru promovarea unei tranziții pașnice în Venezuela. În motivarea deciziei, Comitetul a descris-o ca pe o figură curajoasă și unificatoare a mișcării pro-democrație, capabilă să mențină o rezistență civică în ciuda represiunilor. Machado se află în prezent în clandestinitate, după valul de violențe și arestări care a urmat alegerilor din 2024.

Conform comunicatului oficial, decernarea din 10 octombrie recunoaște rolul ei în menținerea unei mișcări civice pașnice în fața interdicțiilor, detențiilor abuzive și a violenței de stat, mai ales după scrutinul contestat din 2024, când regimul lui Nicolás Maduro a revendicat un nou mandat în mijlocul acuzațiilor de fraudă electorală. Machado, de profesie inginer și fost parlamentar, a reușit să coaguleze opoziția în jurul ideii de alegeri libere și reprezentative, transformându-se într-un simbol al luptei democratice din Venezuela.

Premiul și semnificația sa internațională

Premiul Nobel pentru Pace 2025, în valoare de aproximativ 11 milioane de coroane suedeze, urmează să fie înmânat pe 10 decembrie, la Oslo. Rămâne de văzut dacă laureata va putea participa la ceremonie, având în vedere riscurile la adresa siguranței sale și tensiunile politice din Venezuela. Pentru susținătorii opoziției, recunoașterea internațională a Maríei Corina Machado reprezintă un scut moral și diplomatic în fața persecuțiilor interne, dar și o oportunitate de a atrage noi presiuni asupra regimului condus de Nicolás Maduro.

A fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Cine a primit prestigioasa distincție râvnită de Donald Trump

Trump, în centrul atenției după dedicarea neașteptată

Gestul Maríei Corina Machado a atras atenția și la Washington, mai ales în contextul în care președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace. Liderul american a susținut că meritele sale în mai multe dosare internaționale ar fi justificat o astfel de distincție, iar în 2025 au existat din nou speculații privind o posibilă nominalizare. Cu toate acestea, Comitetul Nobel a ales-o pe Machado drept laureată a anului, decizie care a generat reacții critice în capitala americană.

În urma anunțului, oficiali norvegieni au reafirmat public principiul independenței Comitetului Nobel și au respins ideea oricărei influențe politice externe asupra procesului de selecție. Presa internațională a remarcat că Trump a urmărit constant recunoașterea Nobel în ultimii ani, văzând premiul drept o confirmare a propriei moșteniri diplomatice.

Semnificația politică a gestului Maríei Corina Machado

Menționarea lui Donald Trump în dedicarea făcută de laureată a adăugat o dimensiune politică neașteptată momentului de la Oslo. Prin această declarație, Machado pare să-și reafirme sprijinul față de actuala administrație americană și să sublinieze rolul parteneriatului cu Statele Unite în susținerea luptei democratice din Venezuela. În același timp, în mediul politic de la Washington continuă dezbaterile despre criteriile și oportunitatea unei eventuale recunoașteri a președintelui cu prestigiosul premiu.

Casa Albă, foc și pară că Trump nu a căștigat Premiul Nobel pentru Pace: ”Nu va exista niciodată cineva ca el”