Trump, în vârstă de 79 de ani, a făcut a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie. În timpul acestui examen, s-a stabilit că vârsta sa cardiacă este „cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”, potrivit buletinului de sănătate transmis de biroul de presă de la Casa Albă.

„Preşedintele Donald Trump se află în continuare într-o stare de sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, a declarat medicul prezidenţial american Sean Barbabella, în buletinul medical.

De asemenea, se menţionează că preşedintele a primit un rapel al vaccinului împotriva Covid-19, „în vederea unei deplasări internaţionale”.

Această „vizită medicală anuală de rutină”, anunţată miercuri de Casa Albă, urmează unui examen medical efectuat deja în aprilie de republican, în cadrul căruia medicul său îl declarase deja în stare foarte bună de sănătate.