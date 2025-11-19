Dușuri cu aburi. Nimic nu este mai reconfortant decât un duș fierbinte la sfârșitul zilei sau când vremea este răcoroasă. Deși s-ar putea să te simți liniștit de apa caldă care se revarsă peste tine, specialistii spun că pielea ta ar putea să nu fie atât de fericită pe termen lung. pielea devine uscată, iar corpul tău are nevoie de o cremă hidratantă care să te hidrateze în profunzime.

Frecarea ochilor. Există un motiv pentru care mulți make-up artiști te sfătuiesc mereu să aplici corectorul cu degetul inelar, pielea din jurul ochilor este deosebit de delicată și predispusă la deteriorare. De aceea, frecarea ochilor este un lucru de neconceput dacă vrei să eviți provocarea ridurilor,

Curățare excesivă. Este cu siguranță important să îți îndepărtezi machiajul, crema de soare și murdăria de pe față la sfârșitul zilei. Dar dacă te speli de mai mult de două ori pe zi, pielea ta poate fi lipsită de uleiurile naturale care o mențin hidratată și suplă. Acest lucru poate afecta bariera pielii, lăsând-o uscată și mai predispusă la apariția liniilor fine, a ridurilor și a îmbătrânirii premature.

Ochelarii de soare. Ochelarii de soare nu sunt doar o declarație de modă; ei joacă un rol crucial în protejarea ochilor de razele UV dăunătoare ale soarelui, conform unui medic dermatolog.

De asemenea, lipsa de protecție te poate face să ții ochii întredeschiși în lumina puternică, ceea ce duce la formarea „labei de gâscă\" în colțul exterior al ochilor, care în timp devin mai pronunțate.

Privirea în telefon. Probabil că îți iei telefonul în mână de mai multe ori pe zi, dar poate că nu ți-ai dat seama că îți creezi falduri în gât dacă te uiți în jos la el.

Dormitul pe o parte. Probabil că ai o poziție de somn preferată pe care o adopți imediat ce te urci în pat. Dar dacă aceasta implică dormitul pe o parte sau pe față, poate fi o veste proastă pentru pielea ta, potrivit specialiștilor.