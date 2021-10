Realitatea PLUS

Ursoaica și cei trei pui au ajuns înapoi în pădure după ce au tot dat târcoale locuințelor din Brașov. Garda forestieră, medicii veterinari și autoritățile locale s-au asigurat că pericolul va fi îndepărtat pe cale pașnică.

„Am reusit sa capturam prima ursoaica cu trei pui si sa o relocam. Acesta a fost prima si poate cea mai importantă, pentru că vorbim de un exemplar despre care se spunea ca ar fi cantonat in zona cartierului Șchei. Era esential sa-l extragem din aceasta zonă”, a declarat primarul Brașovului, Allen Coliban.

Animalele au fost tranchilizate, capturate și băgate într-un container. Familia de urși a fost transportată zeci de kilometri în pădure.

„Am operat pentru aceasta capturare cu doua custi. Avem in procedura de achizitie doua custi ale noastre sa putem opera cu infrastructura proprie. La ora actuală avem mai multe exemplare de urs care vin frecvent in zona locuita”, a mai spus primarul Allen Coliban, potrivit Realitatea PLUS.

Traseul ursoaicei va fi monitorizat permanent prin GPS. Autoritățile anunță că vor captura urșii care dau năvala în localități și vor face tot posibilul să îi ducă în siguranță înapoi în pustietate.