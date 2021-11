Experții Organizației Mondiale a Sănătății se întâlnesc, astăzi, cu oficiali sud-africani din domeniul sănătății pentru a evalua evoluția situației din această țară unde a fost depistată.

Noua tulpină, B.1.1.529, care a fost identificată marți, prezintă „un număr extrem de mare” de mutații, iar proteina spike arată diferit de versiunea luată în considerare atunci când au fost concepute vaccinurile. Cele mai recente date prezentate, joi, de oamenii de știință sud-africani, au arătat că varianta pare să fie, totodată, și mai transmisibilă.

Israelul a anunțat restricții dure de călătorie pentru șapte țări din Africa de Sud, pe fondul îngrijorărilor legate de răspândirea unei noi variante de coronavirus, zcrie ziare.com. Autoritățile le-au interzis cetățenilor săi să călătorească în această zonă, iar rezidenții din Israel care se întorc din aceste țări trebuie să stea în izolare.

Și Marea Britanie a reactualizat lista roșie introducând mai multe țări din Africa de Sud. Toti cetatenii britanici care vin din aceste țări trebuie să stea în carantină timp de 10 zile, chiar dacă sunt sau nu vaccinați. De asemenea, toate zborurile către aceste țări au fost interzise.

Epidemiologul Emilian Imbri a declarat, la un post TV, că îi este teamă de ce ar putea să genereze ceastă nouă formă a virusului și că va fi un dezastru.

"Nu are nimeni mai mult decât puținele amănunte transmise de specialiști. Ar trebui să ținem seama de ele și din fericire avem aproape doi ani de experiență în lupta cu un virus care are o putere de a se antrena și înarma cum nu cred că s-a văzut până acum la alte virusuri. Ne putem aștepta la un virus de îngrijorare, iar atunci într-adevăr va fi un dezastru pentru că am văzut ce se întâmplă la noi, în ce măsură sunt respectate măsurile elementare, cum sunt ignorate și cum noi găsim o bucurie în a păcăli sistemul de sănătate", a spus Emilian Imbri.

"Dacă noul ministru al Sănătății are curajul să instituie măsurile pe care alte țări le-au luat deja, noi vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa. Virusul circulă acum cu avionul, așa este. Noi îl ducem, noi îl aducem. Virusul apare unde există multă populație, unde nu se respectă regulile și unde nu se vaccinează lumea. Din păcate Africa nu are vaccin, că s-ar vaccina. Noi avem vaccin să dăm și Africii, dar nu ne vaccinăm că avem o teorie a drepturilor omului. Sănătatea populației este mai presus decât cea a unui individ.

Îmi e teamă de ce ar putea să genereze această formă de virus. Vă spun sigur că următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații, poate chiar mai mult, și atunci să te ții, să faci vaccinuri care chiar să te mai poată proteja. Singura formă e prevenția și singura metoda de prevenție pentru ce va veni este să te ferești: să porți mască, să te speli, să eviți aglomerația, și să ne vaccinăm”, a declarat Emilian Imbri", a mai spus epidemiologul.