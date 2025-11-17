Femeia din Iași, Angela G., a moștenit de fapt un apartament, dar a venit la pachet cu un cerc birocratic vicios generat de o datorie neachitată (o sultă).

Sultele și decesele care i-au adus datorii către sine

Iată povestea moștenirii. Inițial, apartamentul a aparținut părinților, care au divorțat în anul 2000. Apartamentul i-a rămas mamei, cu obligația de a-i plăti tatălui o sultă (despăgubire) de 50 de milioane de lei vechi (5.000 de lei noi). După moartea mamei, în 2012, Angela G., ca unică moștenitoare, a preluat apartamentul și, implicit, datoria neplătită (sulta) față de tatăl său. După moartea tatălui, survenită în 2019, Angela G. l-a moștenit și pe acesta, preluând astfel dreptul de a încasa sulta.

În urma acestor două moșteniri succesive, femeia a ajuns în situația stranie de a se datora către sine însăși suma de 5.000 de lei noi. Deși în fond nu era nimeni care să-i pretindă banii, această sultă neștearsă a rămas înscrisă ca sarcină în Cartea Funciară.

Dă în judecată mortul!

Din acest motiv, când a dorit să intabuleze apartamentul pe numele său, a întâmpinat blocajul legal, deoarece proprietatea nu era liberă de sarcini.

Tentativa ei de a rezolva situația în instanță, dând în judecată tatăl decedat pentru a constata prescripția datoriei, a eșuat, judecătorii respingând acțiunea deoarece "mortul" nu are capacitate procesuală. Magistrații au îndrumat-o către o procedură necontencioasă la Oficiul de Cadastru.

