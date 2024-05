Vorbim în acest moment despre rejudecarea cazului Anastasia și despre o nouă încadrare, asta după ce încadrarea juridică a mai fost schimbată și în trecut.

La începutul procesului, șoferița a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă, însă cauza a fost clasată întrucât fapta nu era prevăzută de legea penală.

Femeia în vârstă de 28 de ani a fost ulterior trimisă în judecată în stare de arest la domiciliu doar pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acum însă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a dispus trimiterea în judecată a femeii pentru ucidere din culpă întrucât întrunește elementele infracțiunii.

"Dreptate pentru Anastasia! Este vorba despre fetita de 4 ani din Harlau, omorata de soferita fara permis si care a dus la schimbarea legii. Dupa o posibila “maslurile” a masuratorilor de la fata locului(conform spuselor martorilor din dosar) si dupa ce politistul si procurorul au trimis-o in judecata pe soferita doar pentru conducere fara permis si nu si ucidere din culpa, in urma plangerii facute impotriva ordonantei de clasare, instanta a intors dosarul la parchet si i-a obligat sa continue cercetarea. De data recenta si in urma altor audieri din care reiesea clar situatia si cum a fost omorata fetita, parchetul a trimis-o in judecata pe soferita si pentru ucidere din culpa. Situatia este de-a dreptul stranie in contextul in care la primul termen judecatorul s-a abtinut de la judecarea cauzei iar cel de-al doilea investit ulterior s-a abtinut si el. Acum asteptam un nou termen de camera preliminara", a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Micuța Anastasia a murit în anul 2022, la doar două zile după ce împlinise 4 ani, în timp ce se juca cu prietenii pe o uliță din satul Sticlăria din Iași. La un moment dat, copila a vrut să traverseze, însă a fost lovită de femeia în vârstă de 28 de ani care nu avea permis de conducere, ci doar cursuri de șofat făcute în Suedia.