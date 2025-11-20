„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a transmis Nicușor Dan într-o declarație publică.

Șeful statului a subliniat că acest demers demonstrează funcționarea instituțiilor statului și a apreciat cooperarea internațională care a făcut posibilă finalizarea operațiunii.

„Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, a adăugat Nicușor Dan.

Operațiunea de aducere în țară a celor trei a fost coordonată de autoritățile române, în contextul în care aceștia erau vizați de anchete privind acțiuni considerate de natură a afecta ordinea constituțională.