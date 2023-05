„Depinde de noi toți și depinde de a înțelege situația și contextul în care ne aflăm. Încă de la începutul acestei acțiuni de protest ale sindicatelor din Educație am căutat să demonstrăm că înțelegem că profesorii din România (...) merită recunoștința noastră și merită să fie situați pe grila de salarizare acolo unde noi ne-am asumat prin programul de guvernare, cât și la nivelul Coaliției, că trebuie să fie.

Am avut un dialog deschis precum și toată disponibilitatea pentru ceea ce a însemnat prezentarea reală/onestă a ceea ce poate oferi Guvernul în acest moment.

I-am rugat și fac apel la dascălii noștri să înțeleagă și să nu ne împingă să facem aceleași greșeli care s-au făcut în acești 30 de ani. Ne-am asumat prin PNRR să venim cu o nouă lege a salarizării. Am făcut în așa fel încât să devansăm toate procedurile pentru elaborarea legii și, în perioada imediat următoare, pe baza studiilor de la nivelul Ministerului Muncii, al Educației, împreună cu Banca Mondială - care desfășoară acest proiect, să avem până la data de 15 iulie proiectul finalizat, iar de iar la 15 iulie, personalul din Educație va intra în discuții cu Ministerul Muncii, fiind primacategorie care va avea clarificat acest aspect.

Ca atare, în acest moment, îi rog încă o dată, cât se poate de sincer și de onest. Cred că am demonstrat în această perioadă că ceea ce am promis am făcut. Nu pot să le promit acum si nu le voi promite niciodata ceva ce nu se poate realiza. Și nu voi face niciodată ceva ce consider că este greșit. Daca nu am invățat din greselile pe care le-am facut in acești ani de zile, atunci înseamnă că suntem in continuare pe un parcurs care ne va duce din nou din greșeală în greșeală, fără să putem să finalizăm și noi ceva cum se cuvine”, a transmis, profesorilor aflați în grevă, premierul Nicolae Ciucă, joi, de la Cluj-Napoca.

„În continuare am lasat la guvern echipa ministeriala, consider ca e un moment sa discutam din nou, peste putin timp ma voi intalni cu cu reprezentanții sindicatelor din Educație de aici, din Cluj, și le voi prezenta aceeași abordare, pentru că asta e in momentul de fata. Și sper să găsim împreună o înțelegere și îi rog să zăbovească puțin până când finalizăm. O lună jumătate nu cred că reprezintă atât de mult în economia celor 32 de ani în care s-au întâmplat atâtea. (...)

România e a treia tara din Europa ca nivel de dezvoltare economica, avem al treilea PIB din Europa, in primul trimestru ne situăm pe locul al treilea”, a mai spus Nicolae Ciucă.