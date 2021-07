„Eu am mai făcut o dată liceul, atunci la vremea lui, dar l-am făcut ca gâsca prin apă pentru că munceam. La 13 ani eram vânzătoare la metrou, după a venit „Școala vedetelor”, am început cu turnee și îmi doream foarte mult independență financiară. Mi-a plăcut să citesc în schimb și intuitiv am cultivat zona asta intelectuală, dar loterie. Mi-am dat BAC-ul. Am picat o probă. Am plecat în America, am stat 7 ani. M-am întors, am vrut să dau la facultate. Mi-am amintit că picasem o probă. M-am înscris din nou la BAC să dau doar acea probă, numai că am realizat că nota pe care o voi lua, per total nu este un reper pentru omul care eram atunci. Și am spus că merit mai mult. N-am vrut să învăț doar pentru BAC, am vrut să reiau tot procesul de la capăt. A fost o experiență deosebită în care am aflat enorm de multe despre mine și despre oamenii din jurul meu. Am vrut să fac încă o dată liceul. Evident că nu erau norme. Evident că nu existau proceduri. Nu exista precedent. Liceul de stat nu m-a primit. A spus: „Ai făcut o dată liceul pe banii statului, gratuit. Nu poți să o faci din nou”. Am zis, OK, plătesc”, a declarat Nadine, la emisiunea 100%, de la Realitatea PLUS.

