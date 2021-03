Cei doi câini lupi aparținând președintelui Joe Biden și primei doamne Jill Biden au fost mutați de la Casa Albă la reședința familiei Biden din Delaware săptămâna trecută după un episod de agresivitate pe care l-ar fi avut cel mai tânăr dintre aceștia - Major, potrivit unor surse citate de CNN.

Major, care a fost adoptat de Biden în noiembrie 2018 dintr-un adăpost pentru animale din Delaware, a avut ceea ce una dintre persoane a descris ca fiind un incident „mușcător” cu un membru al forțelor de securitate de la Casa Albă. Starea exactă a victimei lui Major este necunoscută, dar se presupune că episodul a fost suficient de grav dacă cei doi patrupezi au fost ulterior mutați la Wilmington, Delaware, unde vor rămâne deocamdată.

CNN precizează că nu a primit deocamdată niciun răspuns la solicitarea în legătură cu această mutare a celor două patrupede.

Major, care are trei ani, este cel mai tânăr dintre cei doi câini pe care îi are familia Biden și se știe că are un comportament agitat, manifestat în mai multe rânduri. Micile episoade ale acestui comportament al lui Major a fost descris de mai multe persoane cu care a discutat CNN, incluzând sărituri, lătrături și „provocări” la adresa celor din personal și din forțele de securitate. Spre deosebire de Major, Champ, cel mai în vârstă dintre cei doi căței, având aproximativ 13 ani, el este mult mai lent fizic, din cauza vârstei sale avansate.

Champ și Major s-au mutat la Casa Albă în ianuarie, la mai puțin de o săptămână după inaugurarea președintelui Joe Biden, pe 21 ianuarie 2021.

Major a fost adoptat de familia Biden în noiembrie 2018, după ce fusese o vreme îngrijit de o asociație - Delaware Humane Association. Major și ceilalți cinci frați ai săi au ajuns la asociație când erau încă pui după ce au inghițit o substanță toxică. Dar s-au însănătoșit după ce au fost îngrijiți exemplar și și-au așteptat viitorii stăpâni, fiind gata pentru adopție. Major este al doilea câine salvat care a ajuns la Casa Albă, după celebrul Yuki, al președintelui Lyndon B. Johnson, tot democrat, ca și Biden, care a ajuns în Washington D.C. în august 1967.

„Bătrânul” Champ a intrat în familie după ce Joe Biden a fost ales vicepreședinte în 2008 și i-a fost dăruit de soția sa, Jill. Numele de Champ a fost ales de nepoții familiei Biden și are o semnificație deosebită pentru Joe Biden, amintindu-i de tatăl său. Actualul președinte al SUA mărturisea în campania electorală din 2008 că tatăl său îi spunea: „Ori de câte ori vei fi la pământ, campionule („champ”), ridică-te!”.

„M-am preocupat foarte mult pentru a-i stabili pe câinii noștri, pentru că avem un câine bătrân și avem un câine foarte tânăr”, i-a spus Jill Biden lui Kelly Clarkson luna trecută în timpul unei apariții la „The Kelly Clarkson Show”.

„Trebuie să meargă cu liftul, nu sunt obișnuiți cu asta și trebuie să iasă pe terenul din sudul Casei Albe, cu o mulțime de oameni care îi urmăresc. Deci, de aceea am ajuns să fiu obsedată, în încercarea de a liniști și calma pe toată lumea”, a mai mărturisit Jill Biden.

Singurul loc în care câinii nu au voie este pe mobilă, a mai povestit Jill Biden, însă recunoaște că l-a surprins pe Major pe canapea.

„Aleargă peste tot”, a mai povestit Jill Biden.

O persoană care cunoaște foarte bine programul lui Champ și Major de la Casa Albă a confirmat pentru CNN că aceștia se află în Delaware, dar a menționat că oricum cei doi rămân acolo cu îngrijitorii când Prima Doamnă este plecată în afara orașului. Joe Biden a plecat luni după-amiază pentru două zile la Washington și California pentru a vizita bazele militare.