Mohammad Murad cere negocieri cu AUR la formarea Guvernului și critică politica românească: „Am ajuns la un nivel josnic”

Mohammad Murad a criticat dur, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, actuala clasă politică și susține că principalii actori politici fac greșeli majore în raport cu problemele reale ale românilor.
Politicianul a vorbit și despre relația dintre președintele Nicușor Dan și AUR, susținând că formațiunea ar trebui tratată ca un partid legitim și că ar trebui luată în calcul inclusiv posibilitatea unor negocieri.
„Acum, dacă privim cu atenție, o să observați că, din păcate, toți principalii jucători fac o greșeală fantastic de mare. Domnul președinte Nicușor Dan vorbește foarte mult și nu este de acord să recunoască dreptul și opțiunea a peste 1,5 milioane de români care astăzi au încredere în Partidul AUR.
Iar dacă țineți minte, când a fost desemnat domnul Veștea, domnul Dan a spus că nu este treaba lui cine asigură votul domnului Veștea. Ca urmare, întrebarea este următoarea: de ce nu-l desemnează pe domnul Grindeanu și să spună același lucru?
Iar domnul Grindeanu să aibă curajul să-și asume că, mai important decât telefoanele pe care le-a primit din afara țării, este să-l intereseze România.”
Mohammad Murad: „AUR este un partid legitim”
Mohammad Murad consideră că AUR trebuie privit ca un partid legitim în Parlament și susține că ar trebui păstrată deschisă posibilitatea unor negocieri politice.
„AUR este un partid legitim, cu 90 de parlamentari, care au dat dovadă de unitate și sunt un partid responsabil. Din păcate, a declarat de repetate ori că nu va face guvern cu AUR.
Întrebarea este: dacă nu faci guvern cu AUR, de ce nu scoți din calcul ideea de a mai negocia din când în când cu Partidul AUR sau cu membri ai Partidului AUR?”
Politicianul a criticat și ideea alegerilor anticipate, despre care spune că nu ar trebui adusă imediat în discuție în funcție de rezultatele sondajelor.
„Altă greșeală pe care o face domnul Simion — și vă spun că îmi asum chestia asta — este faptul că eu nu sunt de acord niciodată, nici cu domnul Peiu, nici cu domnul Dungaciu, care vorbesc despre alegeri anticipate, să ne gândim imediat la asta.
Cum vedem ce sondaje avem și cum stăm, una-două cerem alegeri anticipate.”
Mohammad Murad: „Am ajuns la un nivel josnic de a face politică în România”
În continuarea declarațiilor, Mohammad Murad a lansat critici la adresa întregii clase politice și a susținut că politicienii sunt deconectați de problemele cu care se confruntă românii.
„Mi se pare că am ajuns la un nivel josnic de a face politică în România. Interesele românilor nu doar că sunt total necunoscute, în primul rând...
Să știți că această clasă politică — și stau în Parlament și mă uit — habar nu are ce înseamnă viața reală. Mai devreme am văzut, de exemplu, chiar la Realitatea, o familie cu patru copii, dintre care niciunul nu a fost la școală, care nu are ce mânca. Un copil care își dorește să poată să mănânce în fiecare zi și să aibă un pat în casă.
Deci eu vă spun că nici în lumea a treia nu există asemenea cazuri. Este trist ce se întâmplă în țară.”
Mohammad Murad, despre Ilie Bolojan: „Nu-i aparține vina în exclusivitate”
Referindu-se la actuala guvernare și la criticile privind cheltuielile statului, Murad a susținut că responsabilitatea nu îi aparține exclusiv premierului Ilie Bolojan, ci partidelor care îi permit să rămână la guvernare.
„Doamnă, nu este de vină domnul Bolojan. Este de vină cine i-a permis domnului Bolojan. Poporul este de vină, pentru că acești oameni le permit să facă ce vor ei.
Doamnă, știți foarte bine. Și știți foarte bine că eu, personal...
Partidele politice i-au permis, pentru că, dacă partidele politice votau un alt guvern, până acum domnul Bolojan era istorie. Nu mai era la guvernare.
Din păcate, partidele politice, așa cum l-au dat jos, după aceea s-au împiedicat puțin și au uitat să-l mai trimită acasă.”
Critici privind taxele și administrația locală
Mohammad Murad a criticat și modul în care sunt gestionate cheltuielile publice, afirmând că majorarea taxelor nu rezolvă problemele dacă banii statului sunt cheltuiți ineficient.
„Trebuie să recunoaștem un singur lucru: partidele politice care au guvernat până acum în România au făcut greșeli foarte mari. Pentru că degeaba vorbim de fel de fel de taxe, sute de taxe, când noi cheltuim banii.
Eu vă dau un exemplu foarte simplu, da?
Aici, vecina noastră, Bulgaria, are 265 de primari și 60.000 de angajați în administrațiile locale.
Polonia are 2.600 de primari, dublu cât România, și are 190.000 de angajați în administrațiile locale.
Cum putem noi, România, să mai ducem mai departe, când avem 400.000 de oameni în administrațiile locale, ceea ce înseamnă miliarde de euro care se aruncă degeaba?”