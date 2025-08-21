Potrivit studiului, persoanele care beau opt sau mai multe cești pe zi de cafea sau ceai foarte fierbinte au un risc de 5,6 ori mai mare de a dezvolta cancer esofagian (ESCC), comparativ cu cei care nu consumă băuturi fierbinți, scrie Daily Mail.

Cercetătorii au folosit date de la peste 500.000 de participanți din UK Biobank, care au oferit informații despre consumul lor de băuturi fierbinți.

Cei care beau până la patru cești de lichide „foarte fierbinți” pe zi au un risc de a dezvolta cancer esofagian de 2,5 ori. Patru până la șase cești au fost asociate cu un risc de 3,7 ori mai mare, iar între șase și opt cești cu un risc de 4,8 ori mai mare.

Pentru băuturile doar „fierbinți” (nu foarte fierbinți), până la patru cești pe zi au crescut riscul de 1,6 ori. Patru până la șase cești pe zi au dublat riscul, șase până la opt cești au crescut riscul de 2,5 ori, iar peste opt cești au fost asociate cu un risc de trei ori mai mare.

Cercetătorii au spus că rezultatele lor, publicate în British Journal of Cancer, se bazează pe cercetări anterioare care sugerează că băuturile consumate la temperaturi mai mari de 65°C sunt „probabil cancerigene pentru oameni”.

Temperatura ideală de preparare a cafelei este, în general, între 90–96°C. Pentru ceai, variază în funcție de tip, dar de obicei se află între 80–100°C.

Totuși, oamenii beau de obicei cafeaua și ceaiul la temperaturi mai scăzute, între 49–68°C. Se crede că băuturile foarte fierbinți pot provoca leziuni prin arderea celulelor, ceea ce duce la inflamații, la deteriorarea genelor și la o probabilitate crescută de apariție a cancerului.

Vincent Ho, profesor asociat și gastroenterolog clinic la Universitatea Western Sydney, a explicat pentru The Conversation că băuturile consumate la temperaturi foarte ridicate pot deteriora celulele din mucoasa esofagului.

